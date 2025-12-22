पीलीभीत में गैस गीजर के रिसाव से DRDA कर्मचारी और उसकी पत्नी की मौत, गेट की कुंडी तोड़कर निकाली लाशें
डीआरडीए के कर्मचारी हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी रेनू गैस गीजर से हुए रिसाव के कारण बाथरूम में मृत पाए गए। पुलिस ने बाथरूम का गेट तोड़कर शव बाहर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। गैस गीजर से हुए रिसाव में जिला ग्राम विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मचारी हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी रेनू की मौत हो गई। उनका शव घर के बाथरूम में मिला। प्रथम दृष्टया पुलिस गीजर की गैस रिसाव को मौत का कारण मान रही है। पुलिस ने बाथरूम के गेट की कुंडी तोड़कर दोनों के शव को बाहर निकाला।हरजिंदर सिंह परियोजना निदेशक डीआरडीए के यहां चपरासी के पद पर कार्यरत थे।
हरजिंदर सिंह की शादी करीब छह वर्ष पहले रेनू सक्सेना से हुई थी। कुछ दिनों पहले बाइक दुर्घटना में रेनू के हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। रविवार को हरजिंदर सिंह ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। रात में मकान मालिक अंशु जोशी ने जब उनको फोन किया तो काल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उनकी पत्नी को भी काल किया, लेकिन काल नहीं उठी।
शक होने पर उन्होंने जब झांक कर देखा तो दोनों के शव बाथरूम में पड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वीडियोग्राफी करके दोनों के शव बाहर निकाले। रेनू का शव नग्न अवस्था में था, जबकि हरजिंदर सिंह जूते मोजे, कपड़े पहने हुए थे। कोतवाली इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया गीजर से गैस रिसाव होने की वजह से दोनों की मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है।
ये बरतें सावधानी
- -गैस गीजर को बाथरूम से बाहर ही लगाने का प्रयास करें
- -प्रयास करें कि बाथरूम में खिड़की जरूर हो और सिलिंडर तो बाहर ही होना चाहिए
- -खिड़की पर कपड़ा या कुछ ऐसा न ढंकें, जिससे कि हवा ही पास न हो सके
- -सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि गैस गीजर से पहले पानी भर लें
- -बाल्टी या टब भर जाने के बाद इसे बंद कर दें। इसके बाद अंदर नहाने जाएं। इससे जान को खतरा ही नहीं रहेगा -
- नहाते वक्त अगर गैस गीजर चलाया है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे सामान्य न लें, तुरंत बाथरूम की कुंडी खोलें
- -बाथरूम ऐसा हो जहां पर हवा की पासिंग होती रही
- -नहाते समय बाथरूम पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए।
- -कोशिश हो कि बाथरूम के दो दरवाजे हों, जिसमें अंदर और बाहर से खुलने की सुविधा हो।
