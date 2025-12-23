Language
    रूस भेजने के नाम पर की ठगी, कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खि‍लाफ एफआईआर दर्ज

    By Mridul Mridul Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:38 PM (IST)

    पीलीभीत में रूस भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने रूस ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, बीसलपुर। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने लगभग साढ़े नौ माह पूर्व रूस देश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमकी पंजीकृत कर ली।

    प्राथमिकी में नगर के मोहल्ला हबीबुल्लाह खां जनूबी निवासी रकीब खां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मोहल्ले का रहने वाला आदिल खान उर्फ बंटी अब से लगभग साढ़े नौ माह पूर्व उसके पास आया और कहा कि मेरे बड़े भाई शाहिद खान उर्फ बब्बू, समीर अंसारी शाकिर तथा इकबाल लड़कों को रूस भेजने के लिए कंपनी में अच्छी-अच्छी नौकरियां दिलाने का काम कर रहे हैं।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रति व्यक्ति रूस देश को भेजने में लगभग ढाई लाख रुपये का खर्चा होता है। राकिब शाहिद खां उर्फ बब्बू व उसके भाई आदिल उर्फ बंटी की बातों में आ गया। और उसने 31 जनवरी को 48,000 रुपये दे दिए। इसके अतिरिक्त उसने दो हजार रुपये दो बार में इकबाल हुसैन के खाते में अपने सगे भाई इशरत खान के खाते से ट्रांसफर कर दिए।

    इसके बाद आदिल व उसके साथी के कहने पर तीन फरवरी को 90 हजार रुपये समीर अंसारी के खाते में अपने भाई इशरत खान के खाते से आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। वीजा तैयार कराके नाम पर 1.11 लाख रुपये और ले लिये। इसके बाद वह एक माह में रूस भेजने का आश्वासन देकर चले गए।

    इसके बाद भी जब उन्होंने पीड़ित के भाई को रूस को नहीं भेजा तो उसने उनसे अपना ढाई लाख रुपया वापस करने को कहा। इस पर उन्होंने गालियां दी और उसे मुकदमे में फसाने की भी धमकी थी पीड़ित ने न्यायालय की शरण लेने के बाद पुलिस ने उपरोक्त सभी पर कोतवाली में प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद जांच शुरू कर दी है।