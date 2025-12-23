संवाद सहयोगी, बीसलपुर। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने लगभग साढ़े नौ माह पूर्व रूस देश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमकी पंजीकृत कर ली। प्राथमिकी में नगर के मोहल्ला हबीबुल्लाह खां जनूबी निवासी रकीब खां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके मोहल्ले का रहने वाला आदिल खान उर्फ बंटी अब से लगभग साढ़े नौ माह पूर्व उसके पास आया और कहा कि मेरे बड़े भाई शाहिद खान उर्फ बब्बू, समीर अंसारी शाकिर तथा इकबाल लड़कों को रूस भेजने के लिए कंपनी में अच्छी-अच्छी नौकरियां दिलाने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रति व्यक्ति रूस देश को भेजने में लगभग ढाई लाख रुपये का खर्चा होता है। राकिब शाहिद खां उर्फ बब्बू व उसके भाई आदिल उर्फ बंटी की बातों में आ गया। और उसने 31 जनवरी को 48,000 रुपये दे दिए। इसके अतिरिक्त उसने दो हजार रुपये दो बार में इकबाल हुसैन के खाते में अपने सगे भाई इशरत खान के खाते से ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद आदिल व उसके साथी के कहने पर तीन फरवरी को 90 हजार रुपये समीर अंसारी के खाते में अपने भाई इशरत खान के खाते से आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। वीजा तैयार कराके नाम पर 1.11 लाख रुपये और ले लिये। इसके बाद वह एक माह में रूस भेजने का आश्वासन देकर चले गए।