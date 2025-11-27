Language
    पीलीभीत: बीसलपुर हाइवे पर सड़क हादसा, कार ने दो बाइकों को मारी टक्कर; एक की मौत, दो घायल

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    पीलीभीत के बीसलपुर हाइवे पर रूपपुर कमालू के पास एक कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में हरपाल सिंह नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कार चालक फरार है, पुलिस जांच कर रही है।

    बीसलपुर हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर में घायल को ले जाते स्वास्थ्य कर्मी व पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर हाइवे पर रूपपुर कमालू के पास सोमवार को दो बाइकों में कार की टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की नगर पंचायत नौगवां पकड़िया निवासी हरपाल सिंह (65) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    हरपाल सिंह, उनकी पुत्रवधू रिंकी पत्नी धर्मवीर, धर्मेंद्र कुमार और पुत्र धर्म अलग-अलग बाइक से रूपपुर कमालू डाकघर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने हरपाल की बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में हरपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद से स्वजन का रो–रोकर हाल बेहाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।