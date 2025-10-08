किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीलीभीत बॉर्डर पर रोके धान से भरे ट्रैक्टर, मच गई खलबली; मौके पर पहुंची पुलिस
पीलीभीत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जनपद की सीमा पर रोक दिया जिससे खलबली मच गई। उनका आरोप है कि व्यापारियों द्वारा किसानों की आड़ में धान लाया जा रहा है जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। थाना पूरनपुर और खुटार सीमा के पास राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने धान से भरी कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां सुबह रोक लीं। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। वार्ता के प्रयास शुरू कर दिए गए।
पूरनपुर में हैं धान के अच्छे रेट
अन्य जनपदों की अपेक्षा जिले की तहसील पूरनपुर में धान के रेट अच्छे हैं। इसलिए लखीमपुर, शाहजहांपुर के किसान अपनी ट्रैक्टर−ट्रॉलियों में धान भरकर बिक्री करने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने जनपद की सीमा पर धान से भरे कई ट्रैक्टर−ट्रॉलियाें को रोक लिया है।
जनपद की सीमा पर किसान संगठन ने रोकी धान भरी ट्रॉलियां, खलबली
उनका आरोप है कि यह धान किसानों की आड़ में व्यापारियों का लाया जा रहा है। इसी के चलते राइस मिलों पर मनमाने दाम में यहां के किसानों का धान खरीदा जा रहा है। किसान इसको लेकर सोमवार को मंडी समिति में आंदोलन भी कर चुके हैं। बुधवार को भी उनकी बैठक दोबारा मंडी समिति में है।
उधर धान भरे ट्रैक्टर रोके जाने की जानकारी पर पुलिस पहुंच गई। मंडी समिति के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है। वाहनों की लाइन लगने से खलबली मची रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।