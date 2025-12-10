गलन और कोहरा: पीलीभीत में शीतलहर का अलर्ट! पारा 6°C पर, हाईवे पर विजिबिलिटी 'जीरो'

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में मौसम ने अब पूरी तरह से करवट ले ली है और ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह के समय जहां घना कोहरा छाया रहता है, वहीं दिन चढ़ने पर धूप खिल रही है। हालांकि, खिली हुई यह धूप ज्यादा प्रभावी नहीं हो पा रही है और बेदम साबित हो रही है। शाम होते ही फिर से कोहरा अपनी दस्तक देना शुरू कर देता है, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है। इससे हाईवे और सामान्य सड़कों पर वाहनों की गति कम हो गई। दृश्यता कम होने से वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है।

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान मात्र छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का यह स्तर साफ संकेत दे रहा है कि रातें और सुबहें अब अधिक ठंडी हो रही हैं।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी और गलन बढ़ेगी। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे सुबह और शाम की शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण लोग खुद को पूरी तरह से गर्म कपड़ों में लपेटकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।

अमरिया क्षेत्र में कोहरे की दस्तक शुरू हो गई है। मंगलवार देर रात से बुधवार दोपहर तक कोहरा छाया रहा, जिससे ठिठुरन के साथ सर्दी बढ़ने लगी है। घना कोहरा छाने से वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आए। दोपहर बाद कोहरा छटने के बाद जाकर हल्की धूप निकलने से लोगों को राहत मिली।

ठंड से बचाव के लिए आग तापने के लिए कस्बे में तहसील प्रशासन की ओर से अलाव जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड में लोग इधर-उधर दुबके हुए दिखाई दिए। जानकारी करने पर तहसीलदार विदेह सिंह ने बताया एक दो दिन में कस्बे में सार्वजनिक स्थानों पर जहां ग्रामीणों की भीड़-भाड़ रहतीं है, वहां लकड़ी डाल कर आग तापने के लिए अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी।

जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की ओर से अलाव की व्यवस्था की जाएगी।कस्बा मझोला में टनकपुर हाईवे पर बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम-सी गई। सुबह के समय हाईवे पर दृश्यता चंद मीटर रह गई, जिसके चलते चालक मजबूरन लाइट जलाकर रेंगते हुए वाहन आगे बढ़ाते दिखाई दिए।

कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि कई स्थानों पर वाहन चालकों को सड़क की लेन भी साफ नजर नहीं आ रही थी, जिससे हल्का-सा भी असावधानी हादसे का कारण बन सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सुबह के समय कोहरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बुधवार को हालात सबसे खराब रहे।