Pilibhit Weather: पीलीभीत में सीजन की सबसे ठंडी रही रात, खिली धूप ने दिन में दी राहत
पीलीभीत में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। हालांकि, दिन में खिली धूप ने लोगों को ठंड से राहत दी। मौसम विभाग के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जनपद में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शनिवार की रात इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। इससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। हालांकि, रविवार सुबह निकली तेज धूप ने लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई।
पिछले दो-तीन दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार रात को ओस गिरने और सर्द हवाओं के चलने से न्यूनतम पारा पांच डिग्री पहुंच गया। रात के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। रविवार सुबह की शुरुआत भी कोहरे और हल्की धुंध के साथ हुई, लेकिन करीब 10 बजे के बाद सूर्य देव के दर्शन हुए। चटख धूप खिलते ही लोगों ने राहत की सांस ली।
घरों की छतों, पार्कों और खुले मैदानों में लोग धूप सेंकते नजर आए। दिन में धूप का असर होने से बाजार में भी रौनक दिखाई दी और लोगों ने सर्दी के कपड़ों की जमकर खरीदारी की। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। सुबह और रात के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है। डाक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।
