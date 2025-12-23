Language
    पीलीभीत में छह डिग्री पर पहुंचा पारा, कोहरे की चादर में सिमटी तराई

    By Vaibhav Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    तराई में ठंड का सितम अब जानलेवा होने लगा है। मंगलवार की सुबह पीलीभीत के प्रमुख छतरी चौराहा समेत पूरा शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। आलम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई में ठंड का सितम अब जानलेवा होने लगा है। मंगलवार की सुबह पीलीभीत के प्रमुख छतरी चौराहा समेत पूरा शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। आलम यह था कि दृश्यता 10 मीटर से भी कम रह गई, इससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। सूर्य देव बादलों के बीच दिन भर घिरे रहे। बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया।

    लगातार गिरते पारे ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। सुबह और शाम के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। लोग केवल जरूरी कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अलाव के सहारे समय काट रहे हैं। कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें और बसें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं, इससे यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है।

    वहीं, बीसलपुर क्षेत्र को प्रचंड ठंड का असर बना रहा। बर्फीली हवाएं चलने से लोग बेहाल रहे। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया। घने कोहरे की चादर छाई रही। घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    कोहरे के चलते दृश्यता प्रभावित रही। बीसलपुर बरेली मार्ग, बीसलपुर पीलीभीत मार्ग, बीसलपुर शाहजहांपुर मार्ग सहित अन्य मार्गों पर वाहन दिन में लाइट जलाकर रेंगते रहे। वाहन चालक कतार में लाइट जलाकर चलते दिखाई पड़े। दृश्यता कम होने के चलते वाहन चालक परेशान रहे। कोहरा छंटने के बाद ही उनकी रफ्तार बढ़ सकी।