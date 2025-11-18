Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Police Encounter: पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ में एक गोवंशीय पशु तस्कर घायल, दूसरा फरार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:05 PM (IST)

    पीलीभीत में गोवंशीय पशु तस्करों के सक्रिय होने से गोवध की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। मदारपुर में मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। घायल आरोपी सामिल उर्फ चुनिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। एसपी ने तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में गोवंशीय पशु तस्करों के सक्रिय होने की वजह से लगातार गोवध की घटनाएं हो रही हैं। इस वजह से पुलिस ने तेजी के साथ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए चेकिंग शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी क्रम में जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में ताबड़तोड़ गोकुशी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपित ने धरपकड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया।

    पुलिस के अनुसार, सोमवार की देर रात गांव मदारपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इस पर पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में आरोपित सामिल उर्फ चुनिया पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

    आरोपित चुनिया माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव डगा सुखदासपुर का रहने वाला है। वहीं, चुनिया का साथी दूसरा आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर गन्ने के खेतों में घुसकर फरार हो गया। घायल को सीएचसी पूरनपुर भेजा गया। घायल आरोपित के विरुद्ध चार प्राथमिकी लिखी हुई हैं।

    एसपी बोले- गोवंशीय तस्करों पर करेंगे कार्रवाई

    एसपी अभिषेक यादव ने कहा कि गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सीओ और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। हाल में प्रकाश में आईं गोवंशीय पशु वध के मामलों की जांच भी कराई जा रही है।

     