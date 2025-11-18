Police Encounter: पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ में एक गोवंशीय पशु तस्कर घायल, दूसरा फरार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में गोवंशीय पशु तस्करों के सक्रिय होने की वजह से लगातार गोवध की घटनाएं हो रही हैं। इस वजह से पुलिस ने तेजी के साथ चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए चेकिंग शुरू कर दी है।

इसी क्रम में जिले के घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में ताबड़तोड़ गोकुशी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपित ने धरपकड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार, सोमवार की देर रात गांव मदारपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इस पर पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग में आरोपित सामिल उर्फ चुनिया पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

आरोपित चुनिया माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव डगा सुखदासपुर का रहने वाला है। वहीं, चुनिया का साथी दूसरा आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर गन्ने के खेतों में घुसकर फरार हो गया। घायल को सीएचसी पूरनपुर भेजा गया। घायल आरोपित के विरुद्ध चार प्राथमिकी लिखी हुई हैं।