अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान ईको कार बनी आग का गोला, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर के नौगवां चौराहे के पास शुक्रवार को अवैध गैस रिफिलिंग के खेल ने एक बड़े हादसे को दावत दे दी। रिफिलिंग के दौरान एक ईको कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू-धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि आग की लपटें विकराल होने से पहले ही कार सवार और रिफिलिंग करने वाले लोग मौके से भाग निकले। सूचना पर दमकल विभाग की टीम और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।

नौगवां चौराहे के समीप स्थित विद्युत भंडारण केंद्र के बाहर एक ईको कार में घरेलू सिलेंडर से अवैध रूप से एलपीजी गैस भरी जा रही थी। रिफिलिंग के दौरान अचानक गैस का रिसाव लीकेज शुरू हुआ और इंजन में चिंगारी उठते ही कार लपटों से घिर गई। चंद मिनटों में ही आग ने पूरे वाहन को अपनी आगोश में ले लिया। बीच सड़क पर धधकती कार को देख राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों में भगदड़ मच गई। जो लोग कार में गैंस डाल रहे थे वह सिलिंडर लेकर भागे।

इधर किसी ने सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना देने के बाद दमकल टीम देरी से पहुंचने पर आसपास के लोगों ने रोष जताया। आरोप है कि विद्युत भंडारण केंद्र के बाहर लंबे समय से अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार बेरोकटोक फल-फूल रहा है।