पीलीभीत में भीषण हादसा, खाई में कार पलटने से दो सगे भाइयों की मौत; तीन घायल

संवाद सूत्र, गजरौला कलां। क्षेत्र के गांव अजीतपुर पटपुरा के पास गुरुवार रात करीब आठ बजे इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाईं में पलट गई। कार सवार दो सगे भाइयों की मृत्यु हो गई, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

गुरुवार को क्षेत्र के गांव अजीतपुर पटपुरा निवासी शिवकुमार (32), रूपलाल (50) पुत्र शंकर लाल, खेमकरन (50) पुत्र केसरीलाल, छत्रपाल पुत्र रामदुलारे और भूड़ा सरैंदा निवासी हेमनाथ कार में सवार होकर पड़ोस के गांव जमुनिया से अपने गांव अजीतपुर पटपुरा लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित होकर खाईं में पलट गई। इससे वह सभी कार में फंस गए। हादसे को लेख आसपास के लोग दौड़े। जिन्होंनें बड़ी मश्कत के बाद सभी को कार से बाहर निकाला, जिनमें शिवकुमार और रूपलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि खेमकरन, छत्रपाल और हेमनाथ गंभीर रुप से घायल हो गए।