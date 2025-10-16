Language
    पीलीभीत में भीषण हादसा, खाई में कार पलटने से दो सगे भाइयों की मौत; तीन घायल

    By Devendrda Deva Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:38 PM (IST)

    पीलीभीत में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे यह दुखद घटना हुई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    संवाद सूत्र, गजरौला कलां। क्षेत्र के गांव अजीतपुर पटपुरा के पास गुरुवार रात करीब आठ बजे इनोवा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाईं में पलट गई। कार सवार दो सगे भाइयों की मृत्यु हो गई, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    गुरुवार को क्षेत्र के गांव अजीतपुर पटपुरा निवासी शिवकुमार (32), रूपलाल (50) पुत्र शंकर लाल, खेमकरन (50) पुत्र केसरीलाल, छत्रपाल पुत्र रामदुलारे और भूड़ा सरैंदा निवासी हेमनाथ कार में सवार होकर पड़ोस के गांव जमुनिया से अपने गांव अजीतपुर पटपुरा लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित होकर खाईं में पलट गई। इससे वह सभी कार में फंस गए। हादसे को लेख आसपास के लोग दौड़े। जिन्होंनें बड़ी मश्कत के बाद सभी को कार से बाहर निकाला, जिनमें शिवकुमार और रूपलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि खेमकरन, छत्रपाल और हेमनाथ गंभीर रुप से घायल हो गए।

    इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद से मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि दोनों मृतक अपने परिवार के लिए कमाने वाले थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।