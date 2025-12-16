संवाद सहयोगी, पूरनपुर। शारदा के धनाराघाट पर निर्माणाधीन पुल की एप्रोच (सड़क) ग्रामीणों के घरों के ऊपर से नहीं निकाली जाएगी। एसडीएम ने तहसीलदार व राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों से ग्रामीणों के सामने बात की। इस पर उन्होंने राहत की सांस ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनाराघाट पर पक्के पुल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। पुल की एप्रोच बनाने के लिए कुछ दिन पहले निर्माणदायी संस्था के अभियंताओं ने रास्ता की नाप की थी। हजारा के ग्रामीणों ने बताया कि 17 घरों को चिंहित किया गया था जिनके ऊपर से रास्ता निकालने की बात कही गई थी। इसको लेकर ग्रामीण कई बार तहसील पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन दिए।

मंगलवार को उपजिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह, तहसीलदार आशीष गुप्ता एवं नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित, अभिषेक त्रिपाठी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सेतु के निर्माण में लगे संस्था के जिम्मेदारों के साथ संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों के सामने ही निर्माणदायी संस्था के अभियंताओं आदि से वार्ता की।