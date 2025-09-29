पीलीभीत बाईपास पर दो बाइकों की आमने-सामने भीषण टक्कर में एक की मौत, हादसे में चार लोग घायल

पीलीभीत में टनकपुर बाईपास पर दो बाइकों की टक्कर में बिलगवां निवासी विनोद की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी जशोदा समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। टनकपुर बाईपास पर रविवार रात गायबोझ के पास बाइकों की भिड़ंत में बिलगवां निवासी विनोद की मृत्यु हो गई। पत्नी जशोदा समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया वहां एक की हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात के समय घर लौट रहे थे विनोद बिलगवां निवासी विनोद (40) बाइक से रविवार को पत्नी जशोदा को लेकर बरखेड़ा निवासी साडू के घर गए थे जो रात के समय घर वापस आ रहे थे। जब वह पूरनपुर बाईपास गांव गायबोझ के पास पहुंचे तभी मझोला से काम करके घर लौट रहे रवि उर्फ पंकज, महेंद्र और बबलू निवासी मीरापुर थाना सुनगढ़ी की बाइक सामने से टकरा गई। जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।