    पीलीभीत बाईपास पर दो बाइकों की आमने-सामने भीषण टक्कर में एक की मौत, हादसे में चार लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:40 AM (IST)

    पीलीभीत में टनकपुर बाईपास पर दो बाइकों की टक्कर में बिलगवां निवासी विनोद की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी जशोदा समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    पोस्टमार्टम हाउस पर बैठे स्वजन और इंसेट में मृतक विनोट का फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। टनकपुर बाईपास पर रविवार रात गायबोझ के पास बाइकों की भिड़ंत में बिलगवां निवासी विनोद की मृत्यु हो गई। पत्नी जशोदा समेत चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया वहां एक की हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया है।

    रात के समय घर लौट रहे थे विनोद

    बिलगवां निवासी विनोद (40) बाइक से रविवार को पत्नी जशोदा को लेकर बरखेड़ा निवासी साडू के घर गए थे जो रात के समय घर वापस आ रहे थे। जब वह पूरनपुर बाईपास गांव गायबोझ के पास पहुंचे तभी मझोला से काम करके घर लौट रहे रवि उर्फ पंकज, महेंद्र और बबलू निवासी मीरापुर थाना सुनगढ़ी की बाइक सामने से टकरा गई। जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए।

    एंबुलेंस से सभी को अस्पताल भेजा

    हादसे को देख आसपास के लोग जमा हो गए। जिनकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डाक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। वहीं रवि की हालत गंभीर देखते हुए बरेली रेफर किया गया। बाकी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। पुलिस ने विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर विनोद के तीन बेटों सहित सभी स्वजन का रो−रोकर हाल बेहाल है। 