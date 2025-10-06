Language
    पीलीभीत में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में 10 महीने के मासूम की मौत, टक्कर के बाद दूरे गिरे मां और चाचा गंभीर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    पीलीभीत में टनकपुर रोड पर दो बाइकों की टक्कर में एक 10 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई जबकि बच्चे की मां और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बाइकों की टक्कर में मासूम की मृत्यु, मां चाचा घायल

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर में टनकपुर रोड पर एफसीआइ गोदाम के नजदीक रविवार रात दो बाइकों की भिड़ंत में 10 माह के मासूम की मृत्यु हो गई। हादसे में मां और चाचा घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया। स्वजन ने उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है।

    बाइक से भंडारा में जा रहे थे

    सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बख्शपुर निवासी सनी अपनी भाभी पूजा को बाइक से लेकर शनिवार शाम सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर निवासी मामा के घर भंडारे के भोज में शामिल होने जा रहा था। बाइक पर बैठी पूजा की गोद में उसका 10 माह का बेटा शिवांश था। सनी के शहर में एफसीआई गोदाम के सामने सामने पहुंचने पर सामने से आ रहे देवीपुरा निवासी बाइक चालक ने उसकी बाइक को रान्ग साइड में टक्कर मार दी।

    हादसे के बाद बाइक से काफी दूरे सभी

    टक्कर इतनी भयंकर थी कि सनी, पूजा और शिवांश बाइक से काफी दूर जा गिरे। इसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां घायल शिवांश को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    पूजा की हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया। जिसे स्वजन ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सनी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। 