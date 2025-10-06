पीलीभीत में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत में 10 महीने के मासूम की मौत, टक्कर के बाद दूरे गिरे मां और चाचा गंभीर

पीलीभीत में टनकपुर रोड पर दो बाइकों की टक्कर में एक 10 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई जबकि बच्चे की मां और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बाइक से भंडारा में जा रहे थे सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बख्शपुर निवासी सनी अपनी भाभी पूजा को बाइक से लेकर शनिवार शाम सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर निवासी मामा के घर भंडारे के भोज में शामिल होने जा रहा था। बाइक पर बैठी पूजा की गोद में उसका 10 माह का बेटा शिवांश था। सनी के शहर में एफसीआई गोदाम के सामने सामने पहुंचने पर सामने से आ रहे देवीपुरा निवासी बाइक चालक ने उसकी बाइक को रान्ग साइड में टक्कर मार दी।

हादसे के बाद बाइक से काफी दूरे सभी टक्कर इतनी भयंकर थी कि सनी, पूजा और शिवांश बाइक से काफी दूर जा गिरे। इसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां घायल शिवांश को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।