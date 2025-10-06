Language
    पीलीभीत–बरेली मार्ग पर लकड़ी भरी ट्रॉली से टकराया ऑटो, चालक समेत आठ सवारियां घायल

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    पीलीभीत-बरेली मार्ग पर ललौरीखेड़ा के पास लकड़ी से भरी ट्राली में एक ऑटो घुस गया जिससे चालक समेत आठ लोग घायल हो गए। नवाबगंज के ऑटो चालक मेहरबान कुछ लोगों को बरेली से पीलीभीत ला रहा था तभी उसकी आंख लग गई और ऑटो ट्राली से टकरा गया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

    लकड़ी भरी ट्रॉली में घुसा ऑटो, चालक समेत आठ लोग घायल।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत–बरेली मार्ग पर ललौरीखेड़ा के पास सोमवार सुबह करीब पांच बजे सड़क पर खड़ी लकड़ी भरी ट्रॉली में ऑटो घुस गया । जिससे चालक समेत आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

    सवारियां लेकर पीलीभीत आ रहा था ऑटो

    सोमवार सुबह को नवाबगंज निवासी आटो चालक मेहरबान गजरौला थाना क्षेत्र के गांव अटकौना निवासी पूरनलाल, चंद्रपाल, विद्या प्रकाश, सर्वेश, ओमवीर, हरीश और क्षेत्र के गांव अमखेड़ा निवासी राकेश को बरेली से लेकर पीलीभीत आ रहा था। रास्ते में ललौरीखेड़ा के पास मेहरबान की आंख झपकने पर उसका ऑटो सड़क किनारे खड़ी लकड़ी भरी ट्रॉली में घुस गया।

    हादसे में ऑटो सवार सभी लोग हुए घायल

    इस हादसे में आटो सवार सभी लोग घायल हो गए। चालक मेहरबान, सर्वेश और ओमवीर को ज्यादा चोटें आई है। पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ऑटो सवार पूरनलाल ने बताया कि वह इलाहाबाद में मजदूरी कर गांव निवासी अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था। 