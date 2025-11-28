पीलीभीत में गला दबाकर विवाहिता की हत्या का प्रयास, पति समेत चार पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की घनश्याम कालोनी निवासी काजल गुप्ता ने पति सहित अन्य स्वजन पर गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

काजल ने बताया कि उसकी शादी तीन वर्ष पहले दीपेश गुप्ता पुत्र हीरालाल निवासी सेक्टर 5 सुरेश शर्मा मार्केट नोएडा से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से उसके पति के अलावा सास प्रतिभा कुमारी, ससुर हीरालाल,जेठ नन्हेंलाल लाल गुप्ता ने दहेज में पांच लाख रुपये और एक प्लाट की मांग करना शुरू कर दी।