    पीलीभीत में गला दबाकर विवाहिता की हत्या का प्रयास, पति समेत चार पर FIR दर्ज

    By Vaibhav Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    पीलीभीत में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र की घनश्याम कालोनी निवासी काजल गुप्ता ने पति सहित अन्य स्वजन पर गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    काजल ने बताया कि उसकी शादी तीन वर्ष पहले दीपेश गुप्ता पुत्र हीरालाल निवासी सेक्टर 5 सुरेश शर्मा मार्केट नोएडा से हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से उसके पति के अलावा सास प्रतिभा कुमारी, ससुर हीरालाल,जेठ नन्हेंलाल लाल गुप्ता ने दहेज में पांच लाख रुपये और एक प्लाट की मांग करना शुरू कर दी।

    दहेज न देने पर उसके साथ आरोपित लगातार मारपीट कर रहे थे। आरोप है तीन अक्टूबर को शाम करीब पांच बजे सभी आरोपितों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। किसी तरह वह अपने मायके पहुंची और परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।