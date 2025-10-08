Pilibhit Accident: तेज रफ्तार ट्रक के कुचलने से मां-बेटी की मौत, बरेली-पूरनपुर हाईवे पर हुआ हादसा

पीलीभीत में बरेली-पूरनपुर हाईवे पर एक ट्रक ने एक महिला और उसकी दो साल की बेटी को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। नूरबी नाम की महिला अपनी बेटी आयत को स्तनपान करा रही थी तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। एक अन्य महिला बाल-बाल बच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरेली−पूरनपुर हाईवे के किनारे बेटी को स्तनपान करा रही महिला और बच्ची की ट्रक से कुचल कर मृत्यु हो गई। पास में खड़ी महिला की फुफेरी बहन बाल–बाल बच गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया।

ट्रक से कुचलकर मां और बेटी की मृत्यु शाहजहांपुर जनपद के मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी तस्लीम अहमद की पत्नी नूरबी (25) बेटी आयत (2) को पूरनपुर बरेली मार्ग पर आसाम चौराहे के पास सड़क से नीचे बैठकर स्तनपान करा रही थी। उसके पास फुफेरी बहन खुशनुमा पुत्री रियाज अहमद निवासी खमडीया थाना बरखेड़ा नूरबी की बेटी सनाया को लिए खड़ी थी। इसी दौरान बरेली की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने नूरबी और आयत को कुचल दिया।