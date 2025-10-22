Language
    शराब के नशे में था ड्राइवर? बरेली-हरिद्वार हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक युवती की मृत्यु और 20 घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:30 AM (IST)

    पीलीभीत में बरेली-हरिद्वार हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से एक युवती की मृत्यु हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। बस उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों से लौट रही थी। आरोप है कि चालक नशे में था और नींद आने के कारण हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस बरेली-हरिद्वार हाईवे पर स्थित गांव निसरा और सरदार नगर के बीच मंगलवार देर रात 3:20 बजे के करीब पलट गई। बस में सवार करीब 54 श्रद्धालुओं में से 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें अधिकांश यात्री बरेली के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दुर्गा नाम की युवती की मृत्यु हो गई। घायलों को जहानाबाद स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    बस नानकमत्ता होते हुए बरेली जा रही थी, जहानाबाद थाना क्षेत्र में बरेली-हरिद्वार हुआ हादसा

     

    बस में मौजूद शेखर ने बताया कि दीपावली का पूजन करने के बाद है हम लोग 20 अक्टूबर को रात्रि एक बजे बरेली के चौपुला से तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुए। बस में अधिकांश यात्री सुभाषनगर और मढ़ीनाथ के थे। बरेली के चौपुला से बस नैनीताल की गिरिजा देवी मंदिर, हनुमान धाम होते हुए नानकमत्ता पहुंची थी। मंगलवार रात नानकमत्ता से बस बरेली के लिए जा रही थी। शेखर ने बताया कि बस नानकमत्ता के पास तीन बार पंचर हुई थी।

     

    तीर्थयात्री बोले, नशे में था चालक, मढ़ीनाथ की रहने वाली थी मृत युवती दुर्गा

     

    चालक शराब के नशे में था। इसी दौरान बस के जहानाबाद क्षेत्र में पहुंचने के पर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। दुर्गा नाम की युवती की मृत्यु हो गई 20 लोग घायल हो गए। इन घायलों में जिन आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया उनमें नेहा पुत्री सोहनलाल, रीता पत्नी सत्यपाल, रमेश, 10 वर्ष की छाया पुत्री रमेश, विशाल, मनोज सुभाष नगर के निवासी हैं। इसमें सुधीर और अनिल क्योलड़िया जिला बरेली के हैं। गंभीर रूप से घायल इन लोगों का इलाज जिला अस्पताल में भर्ती कराकर किया जा रहा है। बाकी घायलों को जहानाबाद सीएचसी में भर्ती कराया गया है।


    इस बारे में जहानाबाद थाना के इंस्पेक्टर प्रदीप बिश्नोई का कहना है कि चालक हादसा देर रात को हुआ था। चालक नींद में गाड़ी चला रहा था, जिससे झपकी आने पर हादसा हो गया। चालक मौके से फरार हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करने के साथ ही यातायात को भी सुचारू कर दिया गया है।