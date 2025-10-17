पीलीभीत में भीषण हादसा, बस से टकराई ईंट भरी ट्रॉली; पिता की मौत पुत्र घायल
पीलीभीत में एक भयंकर सड़क दुर्घटना में एक पिता की मृत्यु हो गई और उनका बेटा घायल हो गया। यह घटना तब घटी जब उनकी ईंटों से भरी ट्रॉली एक बस से टकरा गई। घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, पूरनपुर। पीलीभीत पूरनपुर नेशनल हाईवे पर बस की टक्कर से ईंट भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर चालक पिता और उसका पुत्र गंभीर घायल हो गए। पिता की मृत्यु हो गई। बस का चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
नगर से दो किमी. दूर एक ढाबे के पास अनियंत्रित गति से पीलीभीत की तरफ जा रही बस से ईंट भरकर पूरनपुर तरफ जा रहे ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई। हादसे ट्रैक्टर चालक ओमप्रकाश निवासी गांव बिहारीपुर थाना गजरौला गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका एक हाथ कटकर अलग हो गया। ट्रॉली पर बैठे उनके पुत्र माखन के भी चोटें आई। दोनों घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।
डॉक्टर ने ओमप्रकाश की हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया। जिला मुख्यालय पर ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। हादसा के दौरान बस को चालक सड़क पर ही छोड़कर भाग गया। इससे आवागमन कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया। बस को हटाकर आवागमन सुचारू किया गया। सूचना पर कोतवाली के दरोगा अनुज कुमार ने मोर्चरी पहुंचकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडेय ने बताया कि बस को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी लिखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।