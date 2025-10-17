पीलीभीत में भीषण हादसा, बस से टकराई ईंट भरी ट्रॉली; पिता की मौत पुत्र घायल

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। पीलीभीत पूरनपुर नेशनल हाईवे पर बस की टक्कर से ईंट भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर चालक पिता और उसका पुत्र गंभीर घायल हो गए। पिता की मृत्यु हो गई। बस का चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

नगर से दो किमी. दूर एक ढाबे के पास अनियंत्रित गति से पीलीभीत की तरफ जा रही बस से ईंट भरकर पूरनपुर तरफ जा रहे ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई। हादसे ट्रैक्टर चालक ओमप्रकाश निवासी गांव बिहारीपुर थाना गजरौला गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका एक हाथ कटकर अलग हो गया। ट्रॉली पर बैठे उनके पुत्र माखन के भी चोटें आई। दोनों घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।