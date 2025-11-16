यूपी के इस जिले में पांच सड़कों का होगा निर्माण, शासन से साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट जारी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर विधानसभा क्षेत्र की पांच सड़कों के लिए मरम्मत कार्य कराए जाने को तीन करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति हुई है। इसमें सदर विधान सभा क्षेत्र की पांच सड़कों का मरम्मत कार्य होगा।

सदर विधायक और गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के प्रयासों से ग्राम तेजनगर से महताबनगर होते हुए जहानाबाद संपर्क मार्ग, ठेका चौकी संपर्क मार्ग, दहगला मार्ग से भिखारीपुर रम्पुरिया सिरसा मार्ग, गांधी ग्राम से बिलगामा संपर्क मार्ग, पीलीभीत बस्ती मार्ग से मीरापुर मार्ग काफी जर्जर हालत में पड़ी थी, इन सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए उन्हेांने प्रस्ता भेजा था। इसके लिए शासन ने तीन करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है।