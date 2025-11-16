Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में पांच सड़कों का होगा निर्माण, शासन से साढ़े तीन करोड़ रुपये का बजट जारी

    By Vaibhav Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    पीलीभीत शहर विधानसभा क्षेत्र में पांच सड़कों की मरम्मत के लिए 3.5 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। सदर विधायक संजय सिंह गंगवार के प्रयासों से यह संभव हुआ। जर्जर सड़कों की मरम्मत से ग्राम तेजनगर, जहानाबाद, ठेका चौकी, दहगला, भिखारीपुर, गांधी ग्राम और मीरापुर के निवासियों को लाभ मिलेगा। शासन ने इस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर विधानसभा क्षेत्र की पांच सड़कों के लिए मरम्मत कार्य कराए जाने को तीन करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति हुई है। इसमें सदर विधान सभा क्षेत्र की पांच सड़कों का मरम्मत कार्य होगा।

    सदर विधायक और गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के प्रयासों से ग्राम तेजनगर से महताबनगर होते हुए जहानाबाद संपर्क मार्ग, ठेका चौकी संपर्क मार्ग, दहगला मार्ग से भिखारीपुर रम्पुरिया सिरसा मार्ग, गांधी ग्राम से बिलगामा संपर्क मार्ग, पीलीभीत बस्ती मार्ग से मीरापुर मार्ग काफी जर्जर हालत में पड़ी थी, इन सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए उन्हेांने प्रस्ता भेजा था। इसके लिए शासन ने तीन करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें