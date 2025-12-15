पीलीभीत में रेड, येलो और ग्रीन जोन के साथ 30 बेड का इमरजेंसी वॉर्ड शुरू, मरीजों को मिलेगी सहूलियत
पीलीभीत जिला अस्पताल में 30 बेड की नई इमरजेंसी इकाई का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डा. संगीता अनेजा ने किया। इस सुविधा से गंभीर रोगियों को त्वरि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिला अस्पताल परिसर में स्थापित नवीन 30 बेड की इमरजेंसी का उद्घाटन सोमवार को मेडिकल कालेज की प्राचार्य डा. संगीता अनेजा ने किया। पहले दिन इमरजेंसी में 10 मरीजों का इलाज किया गया।
प्राचार्य डा. अनेजा ने बताया कि इस नई आपातकालीन सुविधा के शुरू होने से जिले के गंभीर एवं आकस्मिक रोगियों को त्वरित, समुचित और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा, इससे समय पर इलाज न मिलने के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि नई आपातकालीन इकाई को आधुनिक चिकित्सा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें आठ बेड पर उच्च तकनीक वाले मल्टीपैरामीटर मानिटर लगाए गए हैं। 15 बेड इमरजेंसी आईसीयू को भी सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही मरीजों की गंभीरता के अनुसार रेड ज़ोन, येलो ज़ोन और ग्रीन ज़ोन बनाए गए हैं।
इस अवसर पर सीएमएस डा. रमाकांत सागर, उप-प्राचार्य डा. अरुण सिंह, शल्य विभागाध्यक्ष डा. जगदम्बा शरण, डा. केएल गुप्ता, डा. विशिका सिंह, डा. पायस राज वर्मा, डा. राज कुमार गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
