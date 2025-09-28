ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या करने में आठवीं गिरफ्तारी, अवैध खनन का विरोध करने पर दिया था हत्याकांड को अंजाम
पीलीभीत में अवैध खनन रोकने पर किसान इंद्रजीत सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या के मामले में एक और नामजद आरोपित अरविंद यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पहले ही सात आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य फरार आरोपितों की तलाश जारी है। पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। अवैध खनन रोकने से मना करने पर ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या करने के मामले में नमजाद एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। विगत बुधवार को हजारा थाना क्षेत्र के गांव अशोकनगर में संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के गांव मुरारखेड़ा निवासी किसान इंद्रजीत सिंह की अवैध खनन कर रहे माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी थी।
पुलिस सात आरोपितों को गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल
इस मामले में पुलिस ने 12 को नामजद कर दो दिन पहले सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अन्य आरोपित फरार थे जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी।
थानाध्यक्ष हजारा शरद यादव ने बताया कि प्राथमिकी में नामजद मुख्य आरोपित अरविंद यादव निवासी सिद्धनगर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित को जेल भेजा जा रहा है। अन्य की तलाश के लिए टीमें लगी हुई है।
