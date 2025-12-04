Language
    बॉर्डर पर 6.99 ग्राम स्मैक के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार, SSB जवानों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ार

    By Umesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, पूरनपुर। सीमा पर तैनात एसएसबी जवान और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्मैक के साथ नेपाल के तस्कर को दबोच लिया। प्राथमिकी लिखकर आरोपित को जेल भेज दिया गया। कार्रवाई से खलबली मची रही।

    भारत नेपाल सीमा पर अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत हजारा थाना पुलिस को सूचना मिली कि अंतरर्राष्ट्रीय स्तंभ संख्या 783/1 के पास एक आरोपित संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की मदद से पुलिस ने बार्डर से सौ कदम दूर भारत की तरफ टाटरगंज गांव से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपित के पास से 6.99 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

    पूछताछ में उसने अपना नाम ललितराज पांडेय निवासी कस्बा व थाना बेलाडांडी वार्ड नंबर 2 जनपद कंचनपुर नेपाल राष्ट्र बताया। उसने बताया कि वह नेपाल से थानाध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि आरोपित के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्राथमिकी लिखी कर कोर्ट के लिए चालान किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित नेपाल की तरफ से स्मैक लेकर भारत तरफ आ रहा था। सूचना मिलते ही उसे बार्डर पर दबोच लिया गया। टीम में एसएसबी के सहायक कमांडेंट जोगेन्द्र सिंह, सहायक दारोगा हरीश कुमार गौड़, थाना के दारोगा राजकुमार, जवान कोठाले सतीश पराजी, गुंजन कुमार, मो. अख्तर आदि मौजूद रहे।