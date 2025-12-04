बॉर्डर पर 6.99 ग्राम स्मैक के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार, SSB जवानों के सहयोग से पुलिस ने पकड़ार

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। सीमा पर तैनात एसएसबी जवान और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्मैक के साथ नेपाल के तस्कर को दबोच लिया। प्राथमिकी लिखकर आरोपित को जेल भेज दिया गया। कार्रवाई से खलबली मची रही।

भारत नेपाल सीमा पर अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत हजारा थाना पुलिस को सूचना मिली कि अंतरर्राष्ट्रीय स्तंभ संख्या 783/1 के पास एक आरोपित संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों की मदद से पुलिस ने बार्डर से सौ कदम दूर भारत की तरफ टाटरगंज गांव से आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर आरोपित के पास से 6.99 ग्राम स्मैक बरामद हुई।