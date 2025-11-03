Language
    मनरेगा कार्यों का भुगतान नहीं हो रहा, बीसलपुर में श्रमिकों ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया

    By Peeyush Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    बीसलपुर के अहिरवाड़ा गांव में मनरेगा कार्यों का भुगतान न होने से श्रमिक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। महिला ग्राम प्रधान ने भी श्रमिकों का समर्थन किया है। बीडीओ के साथ वार्ता विफल रही, जिससे आंदोलन जारी है। श्रमिक कई महीनों से भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।

    जागरण संवाददाता, बीसलपुर। ब्लाक क्षेत्र के गांव अहिरवाड़ा में कराए गए मनरेगा कार्यों का भुगतान न दिए जाने से गुस्सा कर मनरेगा श्रमिकों व रोजगार सेवकों ने ब्लाक परिसर में शुरू अनिश्चितकालीन अनशन सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

    अनशनकारियों को महिलाग्राम प्रधान राम कन्या ने भी अपना समर्थन दिया। बीडीओ सर्वेश कुमार से हुई वार्ता विफल होने की वजह से आंदोलन जारी रहा। ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत काम किया था।

    पिछले कई महीनों से मनरेगा श्रमिक भुगतान पाने के लिए ब्लैक कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। अधिकारियों ने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जिससे परेशान होकर मनरेगा श्रमिक रविवार से ब्लाक परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। इस दौरान रोजगार सेवक दलबीर सिंह, भूपराम, छैलू, मंगल सिंह, दयाशंकर, टीकाराम, तोताराम शामिल रहे।