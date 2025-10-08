Language
    ससुराल जा रही महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर पति और भाई का किया ये हाल

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:11 PM (IST)

    पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह अपने बच्चे के साथ ससुराल जा रही थी तो कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और सोशल मीडिया अकाउंट मांगे। विरोध करने पर युवकों ने महिला के पति और भाई के साथ मारपीट की।

    विवाहिता से छेड़छाड़, विरोध करने पर पति और भाई को पीटा।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत । सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी विवाहिता ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि छह अक्टूबर को वह रात करीब पौन बजे अपने बच्चे के साथ मायके से क्षेत्र में ही स्थित अपनी ससुराल जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक बरातघर के बाहर खड़े कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे।

    सोशल मीडिया अकाउंट मांगा

    युवक उसका सोशल साइट का अकाउंट मांगने लगे। कुछ ही देर बाद पीछे से महिला के पति और भाई आ गए। उन्होंने घटना का विरोध किया। आरोप है कि इसपर युवकों ने पति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बेल्ट और हाथ में पहने कड़े से सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हेकर गिर गए।

    किसी तरह वह अपने ससुराल पहुंची और घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्वजन के साथ मौके पर पहुंचकर पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज आरोपितों की तलाश की जा रही है।