ससुराल जा रही महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर पति और भाई का किया ये हाल

पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह अपने बच्चे के साथ ससुराल जा रही थी तो कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और सोशल मीडिया अकाउंट मांगे। विरोध करने पर युवकों ने महिला के पति और भाई के साथ मारपीट की।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत । सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी विवाहिता ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि छह अक्टूबर को वह रात करीब पौन बजे अपने बच्चे के साथ मायके से क्षेत्र में ही स्थित अपनी ससुराल जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में एक बरातघर के बाहर खड़े कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे।

सोशल मीडिया अकाउंट मांगा युवक उसका सोशल साइट का अकाउंट मांगने लगे। कुछ ही देर बाद पीछे से महिला के पति और भाई आ गए। उन्होंने घटना का विरोध किया। आरोप है कि इसपर युवकों ने पति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बेल्ट और हाथ में पहने कड़े से सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हेकर गिर गए।