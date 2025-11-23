Triple Talaq: दो लाख रुपये और बाइक की डिमांड पूरी नहीं की, विवाहिता को दिया तीन तलाक
पीलीभीत में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके ससुराल वाले दहेज में बाइक और दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और बाद में तीन तलाक दे दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दहेज न देने पर विवाहिता को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया। पति ने मायके जाकर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विवाहिता की तहरीर पर पति समेत सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ईदगाह कांशीराम कॉलोनी निवासी मुस्कान ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व उसका निकाह कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला फीलखाना निवासी आसिफ से हुआ था। उसके एक पुत्री भी हुई। पुत्री के पैदा होने के बाद पति आसिफ, सास अफरोज जहां, जेठ दानिश, जेठानी अलीशा, निक्की, फईम ने दहेज में बाइक और दो लाख रुपये की मांग करना शुरू कर दी। इनकार करने पर कमरे में ताला डालकर डंडे से उसकी पिटाई की। उसने इसकी शिकायत मायके पक्ष के लोगों से की।
दहेज में बाइक और दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे ससुराल पक्ष के लोग
मायके पक्ष के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ससुराल के लोग नहीं माने। उसका जेठ उसके ऊपर बुरी नियत रखता है। 14 नवंबर 2025 को उसके पति ने मारपीट करते हुए बच्ची के साथ उसे ससुराल से निकाल दिया। इसके बाद वह मायके आ गई, जहां 15 नवंबर को सुबह आठ बजे उसका पति आया और मायके पक्ष के लोगों के सामने उसको तीन तलाक दे दिया।
