पीलीभीत में सनसनीखेज घटना, युवक ने खुद को गोली मार कर की आत्महत्या; शिनाख्त में जुटी पुलिस
पीलीभीत के देशनगर मोहल्ले में एक युवक ने कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस शव की शिनाख्त करने में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर की सदर कोतवाली क्षेत्र के देशनगर मुहल्ला के आम के बाग में युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसकी जेब से तीन जिंदा कारतूस मिले है। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिंक टीम मौके पर पहुंची है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
शहर के बीचों-बीच स्थित देश नगर मोहल्ले में स्थित आम के बाग में सुबह गोली चलने की खबर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। घटनास्थल पर युवक का शव पड़ा था और पास में तमंचा कारतूस का एक खोखा और तीन जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने वहां से साक्ष्य एकत्रित किए।
सीओ ने दी जानकारी
सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के हर पहलू के अनुसार जांच की जा रही है। सर्वप्रथम युवक की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद ही अग्रिम जांच की जाएगी।
