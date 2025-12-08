पीलीभीत में सनसनीखेज घटना, युवक ने खुद को गोली मार कर की आत्महत्या; शिनाख्त में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर की सदर कोतवाली क्षेत्र के देशनगर मुहल्ला के आम के बाग में युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसकी जेब से तीन जिंदा कारतूस मिले है। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिंक टीम मौके पर पहुंची है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

शहर के बीचों-बीच स्थित देश नगर मोहल्ले में स्थित आम के बाग में सुबह गोली चलने की खबर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। घटनास्थल पर युवक का शव पड़ा था और पास में तमंचा कारतूस का एक खोखा और तीन जिंदा कारतूस भी मिले हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने वहां से साक्ष्य एकत्रित किए।