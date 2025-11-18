Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत में गांव के तालाब के किनारे मिला तेंदुए का शव, ग्रामीणों में मची खलबली

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:56 PM (IST)

    पीलीभीत के पिपरा खास गांव में तालाब किनारे तेंदुए का शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेतों की रखवाली करने गए लोगों ने तेंदुए को मृत पाया और वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हाल ही में एक तेंदुए का बच्चा भी शिकारियों के जाल में फंसा था, जिससे वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। बीते दिनों तेंदुए का एक बच्चा शिकारियों के जाल में फंस गया था, जबकि अब एक तेंदुए का शव बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पिपरा खास में मिला। सुबह खेतों की रखवाली करने वाले ग्रामीणों ने देखा तो खलबली मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव के बीच तालाब में तेंदुए का शव देखा गया। जब ग्रामीणों ने उसे भगानें का प्रयास किया, उसके नहीं भागने पर सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना पर करीब दो घंटे के बाद पहुंची टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है। 

    पिपरा खास गांव के ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार सुबह को जब कुछ लोग घरों से बाहर निकलने तो उन्होंने गांव के बीच तालाब के किनारे तेंदुए को देखा, इसके बाद उन्होंने शोर मचाया। आवाज सुनकर भीड़ जमा हो गई और तेंदुए को भगाने का प्रयास किया, जब वह नहीं उठा तो उन्होंने हिम्मत बांध कर उसके पास जाकर देखा, तो वह मृत था।

    इसकी सूचना किसी ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। करीब दो घंटे बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टीम तेंदुए के मृत पाए जाने की जांच में जुट गई।