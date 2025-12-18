हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तेंदुए के शावक की मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत वन्य जीवों की अधिकता वाले क्षेत्रों में सड़कों पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के बोर्ड लगाए गए। इसके बावजूद वाहनों को लोग तेज गति से चलाते नजर आ जाते हैं। गजरौला कलां थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीलीभीत नेशनल हाईवे पर काटना नदी के पास ऊषा पब्लिक स्कूल के समीप तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तेंदुए के शावक का शव हाईवे किनारे मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

पीलीभीत नेशनल हाईवे पर काटना नदी के पास लहूलुहान स्थिति में शव मिलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तब तक उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ ही समाजिकी वानिकी के डीएफओ भरत कुमार डीके रात में ही मौके पर पहुंचे।