पीलीभीत में करवा चौथ की धूम है जो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सुहागिनें बाजारों में खरीदारी कर रही हैं जिससे रौनक बढ़ गई है। रंग-बिरंगी चूड़ियाँ और पूजा सामग्री की दुकानें सजी हैं। महिलाएं भगवान शिव-पार्वती और गणेश की पूजा के लिए नए वस्त्र और गहने खरीद रही हैं। फैंसी चूड़ियों की विशेष मांग है और महिलाएं बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार कर रही हैं।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पति की दीर्घायु की कामना का पर्व करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। महिलाओं में करवाचौथ को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। करवाचौथ पर बांसुरी नगरी के बाजार सज गए है। बाजारों में सुहागिन महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करवाचौथ के लिए अब 24 घंटे शेष हैं। ऐसे में अभी से महिलाएं तैयारी में जुटी हुई हैं, जिससे बाजार गुलजार हो गए है। सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे है। करवाचौथ के पर्व पर बाजार में रंग-बिरंगी चूड़ियों व पूजन सामग्री की दुकानें भी सजी गई हैं। महिलाओं की बाजार में भारी भीड़ देखी गई। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र व गहने का शृंगार कर पूजा करती हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव-पार्वती, गणेश की पूजा करती है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रहीं हैं।

धागे की वर्क वाली फैंसी चूड़ियों की खूब हुई खरीदारी करवाचौथ के मद्देनजर बाजारों में खास रौनक नजर आ रही है। करवाचौथ के लिए फैंसी चूड़ियों से दुकानें भरी हुई हैं। दुकानदार श्याम ने बताया कि धागे की वर्क वाली चूड़ियों को बेहद पसंद किया जा रहा है। कांच की चूड़ियों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। बाजार में बेहतर डिजाइनर की चूड़ियां का दाम 200 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक हैं।

कुंती ने कहा क‍ि करवा चौथ के त्योहार की तैयारी में लगे है। पूजा का सामान खरीद लिया है। इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा और सीक लेने आए है बाकी तैयारी पूरी हो गई है। क‍िरन ने कहा क‍ि एक साल के बाद त्योहार आता है इस लिए हम लोगों में काफी उत्साह है। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते है। इस बार बाजार में व्यापारियों के यहां नई डिजाइन की साड़ियां आई खरीदरने आए है। किरन