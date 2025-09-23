धान की फसलों में लग रहे ये दो किस्म के रोग, कीटनाशक दवाएं भी काम नहीं कर रहीं; किसान परेशान
पीलीभीत में धान की फसल में कंडुआ और फुदका रोग लगने से किसान चिंतित हैं। फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है लेकिन रोग कम नहीं हो रहा है। इससे फसल की पैदावार में कमी की आशंका है। किसानों का कहना है कि फसल में सारा बजट खर्च हो गया है और अगर फसल ही धोखा दे देगी तो संकट खड़ा हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तहसील क्षेत्र में तैयार हो रही धान की फसल में लग रहें कंडुआ एवं फुदका रोग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फसल को बचाने के लिए किसान विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फसल में लगा रोग कम नहीं हो रहा है, जिससे फ़सल पैदावार में कमी होने की किसान आशंका जता रहे हैं। मौसम परिवर्तन से फसल पर हानिकारक असर पड़ रहा है।
इससे पहले धान की पौध में गोभी समेत पत्ता लपेट सुंडी ने किसानों को परेशान कर दिया था महेंगे कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद फसलों को बचाया था। अब जब फ़सल तैयार होने को आई तो फुदका एवं कंडुआ जैसी बीमारी ने फसल को चपेट में ले लिया तीन तीन बार दवाओं का छिड़काव होने के बाद भी इस बीमारी से फसल को निजात नहीं मिल रही है।
धान काला पीला पड़ने लगा है रंग बिगड़ने से बिक्री पर असर पड़ेगा फसल के वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है जो बजट था फसल में खर्च कर दिया कर्ज भी हो गया है सब कुछ खेती पर निर्भर है जब फ़सल ही धोखा दे देगी तो संकट खड़ा हो जाएगा।
धान की फसल को कंडुआ फुदका रोग ने अपनी चपेट में ले लिया है । दवा का छिड़काव करने के बाद भी बीमारी नहीं हट रही है। इस बीमारी के कारण फसल की पैदावार पर असर पड़ेगा।
धान की फसल तैयार हो चुकी है फसल में कंडुआ एवं फुदका रोग लगा हुआ है तीन बार कीटनाशक दवा की स्प्रे हो चुकी है लेकिन बीमारी नहीं रूकी है धान का रंग काला पीला हो रहा है जिससे समस्या खड़ी हो गई है।
सज्जाद हुसैन
तैयार फ़सल में बीमारी की चपेट में है इससे पहले गोभी में सुंडी लगने से फसल काफी प्रभावित रही थी अब भुनका कंडुआ रोग लग गया है खेती का सारा बजट गड़बड़ा गया है बीमारी हटने का नाम नहीं ले रही है।
हरनिंदर सिंह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।