पीलीभीत में केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन परसाद ने दुकानों पर चिपकाए GST स्टीकर, नई दरों में बिक्री के निर्देश

पीलीभीत में सांसद जितिन प्रसाद ने पूरनपुर नगर में नवनिर्मित संजय गांधी पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं का अनावरण किया। दुकानों पर जाकर जीएसटी की नई दरों के स्टीकर लगाए और नई दरों पर सामान बेचने के निर्देश दिए। कजरी में शहीद भगत सिंह कबड्डी कप का भी उन्होंने शुभारंभ किया और खिलाड़ियों से मुलाकात की।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को पूरनपुर नगर में नवनिर्मित संजय गांधी पार्क का फीता काटकर शुभारंभ किया। पार्क में स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया। दुकानों पर नई जीएसटी दरों के स्टीकर चस्पा कर जानकारी की। नई दरों पर ही सामान बिक्री करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूरनपुर नगरपालिका की तरफ से पकड़िया चौराहा के पास स्थित गांधी पार्क का आकर्षक तरीके से सुंदरीकरण कराया गया है। इसमें वाटर फाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही कार्यालय भी बनाया गया है। पार्क की शोभा देखते ही बनती है। गुरुवार को पार्क का मुख्य अतिथि सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने शुभारंभ किया। उन्होंने दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण किया।

नई दरों के स्टीकर चिपकाए इसके बाद उन्होंने दो दुकानों पर जीएसटी की नई दरों के स्टीकर चस्पा किए। केंद्रीय राज्यमंत्री ने दुकानदारों से नई जीएसटी के बारे में जानकारी की। बोले, अब फायदा हो रहा है। दुकानदारों ने संतोषजनक जवाब दिया। उनसे कहा कि वह सामान नई जीएसटी दरों पर ही बिक्री करे। इस दौरान उन्हें ट्रेन का संचालन कराने सहित कई अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान एमएलसी सुधीर गुप्ता, विधायक बाबूराम पासवान, जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव प्रताप सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता, पूर्व मंत्री डा. विनोद तिवारी, व्यापारी नेता हंसराज गुलाटी, नितिन दीक्षित, रवि गुप्ता, हर्ष गुप्ता, अशोक खंडेलवाल, अधिवक्ता संजय सक्सेना, देव स्वरूप पटेल, एसडीएम अजीत प्रताप सिंह, तहसीलदार आशीष गुप्ता आदि मौजूद रहे।