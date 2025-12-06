संवाद सहयोगी, जागरण, पूरनपुर। इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर पाक्सो एवं आइटी एक्ट के धाराओं में प्राथमिकी लिखी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना सेहरामऊ उत्तरी के उप निरीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ द्वारा एसपी को भेजी गई एनसीएमईसी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि विराट से 28 अगस्त को दोपहर 2:57 बजे कुल 26 अश्लील एवं बाल यौन शोषण से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए थे।