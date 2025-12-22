Language
    पीलीभीत: रक्षाबंधन पर छोड़ गया मायके, दहेज की मांग पूरी न होने पर युवक ने रचाई दूसरी शादी

    By Umesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    पीलीभीत में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक युवक ने दूसरी शादी कर ली। रक्षाबंधन पर पति पत्नी को मायके छोड़ गया था और फिर वापस नहीं आया। महिला ने पुलिस क ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण। पूरनपुर। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने बिना तलाक लिए दूसरी महिला से शादी कर ली। विरोध पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने सीओ को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना पुलिस से भी शिकायत की गई है।

    रक्षाबंधन को पति मायके छोड़कर चला गया था घर

    कोतवाली क्षेत्र के गांव कंजाखेड़ा निवासी पुष्पा देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 17 मई 2023 को गांव सुजान टांडा थाना भीरा जिला लखीमपुर खीरी निवासी एक युवक के साथ हुई थी। पिता ने सामर्थ्य अनुसार बाइक, आधा तोला सोने की चैन, आधा तोला सोने की अंगूठी, सोने के कुंडल, फिज, कूलर, बेड, वक्शा, कपड़ा, अलमारी, रजाई विस्तर आदि करीब ढाई लाख का सामान और 50 हजार का जेवर दिया था।


    कार्रवाई करने पर जान से मारने की दी गई धमकी

    आरोप है कि पति और अन्य ससुराली शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। षडयंत्र कर अगस्त 2025 में रक्षाबंधन पर पति उसे मायके छोड़ गए। अब तक उसे पति न देखने आया और न ही विदा कराने पहुंचा। एक दिसंबर को उसके पिता ससुराल पहुंचे। जानकारी कर पता चला कि पति ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। इसमें परिवार के लोगों का सहयोग रहा। दूसरी पत्नी को अपने घर में रखे हुए हैं। उसके पिता के विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। महिला ने रविवार को सीओ और कोतवाली पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।