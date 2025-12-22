पीलीभीत: रक्षाबंधन पर छोड़ गया मायके, दहेज की मांग पूरी न होने पर युवक ने रचाई दूसरी शादी

संवाद सहयोगी, जागरण। पूरनपुर। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने बिना तलाक लिए दूसरी महिला से शादी कर ली। विरोध पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने सीओ को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना पुलिस से भी शिकायत की गई है।

रक्षाबंधन को पति मायके छोड़कर चला गया था घर कोतवाली क्षेत्र के गांव कंजाखेड़ा निवासी पुष्पा देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 17 मई 2023 को गांव सुजान टांडा थाना भीरा जिला लखीमपुर खीरी निवासी एक युवक के साथ हुई थी। पिता ने सामर्थ्य अनुसार बाइक, आधा तोला सोने की चैन, आधा तोला सोने की अंगूठी, सोने के कुंडल, फिज, कूलर, बेड, वक्शा, कपड़ा, अलमारी, रजाई विस्तर आदि करीब ढाई लाख का सामान और 50 हजार का जेवर दिया था।