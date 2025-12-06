यूपी की फेमस 'बदनाम लस्सी' टैक्स चोरी में पकड़ी गई, डेढ़ करोड़ की बिक्री में जमा किए सिर्फ 50 हजार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। व्यापारी नेता डालचंद सक्सेना के बदनाम लस्सी प्रतिष्ठान पर जीएसटी चोरी पकड़ी गई। छापेमारी के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में डेढ़ करोड़ से अधिक की भारी-भरकम बिक्री के बावजूद प्रतिष्ठान ने महज 50 हजार रुपये टैक्स जमा किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फर्जी तरीके से आइटीसी का लाभ उठाकर राजस्व की चोरी की गई।

शहर के असम चौराहा पर स्थित बदनाम लस्सी प्रतिष्ठान के संचालक डालचंद सक्सेना पर बिल न देने और टैक्स चोरी की शिकायत की गई। इस पर जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्व सिंह ने टीम के साथ शनिवार को उनके प्रतिष्ठान पर छापा मारा।

सूचना पर शहर के तमाम व्यापारी मौके पर पहुंच गए। शुरुआत में दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। करीब चार घंटे चली कार्रवाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में डेढ़ करोड़ की बिक्री की गई। इसके हिसाब से उनका टैक्स 17.50 लाख रुपये बना।

मगर उनके द्वारा टैक्स में सिर्फ 50 हजार रुपये जमा किया गया। इतना ही नहीं दुकान के लिए खरीदे गए दूध, चीनी, खोया आदि में टैक्स चोरी की गई। उन्होंने आईटीसी के तहत लाभ लिया। इसके अलावा मौके पर मौजूद ग्राहकों को कोई भी बिल जारी नहीं किया जा रहा है।