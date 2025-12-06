Language
    यूपी की फेमस 'बदनाम लस्सी' टैक्स चोरी में पकड़ी गई, डेढ़ करोड़ की बिक्री में जमा किए सिर्फ 50 हजार

    By Vaibhav Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    पीलीभीत में बदनाम लस्सी प्रतिष्ठान पर जीएसटी टीम ने छापा मारा और टैक्स चोरी का खुलासा किया। प्रतिष्ठान ने डेढ़ करोड़ की बिक्री पर सिर्फ 50 हजार रुपये ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। व्यापारी नेता डालचंद सक्सेना के बदनाम लस्सी प्रतिष्ठान पर जीएसटी चोरी पकड़ी गई। छापेमारी के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में डेढ़ करोड़ से अधिक की भारी-भरकम बिक्री के बावजूद प्रतिष्ठान ने महज 50 हजार रुपये टैक्स जमा किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फर्जी तरीके से आइटीसी का लाभ उठाकर राजस्व की चोरी की गई।

    शहर के असम चौराहा पर स्थित बदनाम लस्सी प्रतिष्ठान के संचालक डालचंद सक्सेना पर बिल न देने और टैक्स चोरी की शिकायत की गई। इस पर जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्व सिंह ने टीम के साथ शनिवार को उनके प्रतिष्ठान पर छापा मारा।

    सूचना पर शहर के तमाम व्यापारी मौके पर पहुंच गए। शुरुआत में दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन टीम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। करीब चार घंटे चली कार्रवाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में डेढ़ करोड़ की बिक्री की गई। इसके हिसाब से उनका टैक्स 17.50 लाख रुपये बना।

    मगर उनके द्वारा टैक्स में सिर्फ 50 हजार रुपये जमा किया गया। इतना ही नहीं दुकान के लिए खरीदे गए दूध, चीनी, खोया आदि में टैक्स चोरी की गई। उन्होंने आईटीसी के तहत लाभ लिया। इसके अलावा मौके पर मौजूद ग्राहकों को कोई भी बिल जारी नहीं किया जा रहा है।

    साथ ही स्टाक का भी कोई रिकार्ड नहीं मिला। इस पर टीम ने उन्हें टैक्स जमा करने के लिए कहा गया। इस पर संचालक डालचंद सक्सेना के द्वारा मौके पर दो लाख रुपये जमा कर दिए।

    बाकी के लिए उन्होंने 10 दिसंबर तक बकाया टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। टीमें वेदप्रकाश शुक्ला, योगेंद्र सिंह, ताराचंद कांस्टेबल सुभाष कुमार, सुनील कुमार, शुभम यादव, राहुल शामिल रहे।

    बदनाम लस्सी पर टैक्स चोरी और बिल न देने की शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान पिछले वर्ष में 17.50 लाख की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। मौके पर संचालक ने दो लाख रुपये जमा किए है। शेष के लिए उन्हें समय दिया गया है। इसके अलावा अभिलेख और स्टॉक सील कर दिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनिरुद्ध सिंह, जीएसटी कमिश्नर