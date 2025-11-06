Language
    पीलीभीत में मोबाइल शॉप पर GST का छापा, 15 करोड़ पर सिर्फ 9000 जमा किया टैक्स; कार्रवाई से मची खलबली 

    By Vaibhav Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:43 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत-अमरिया। जिले में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी खेल चल रहा है, आए दिन टीमें छापामारी कर व्यापारियों को पकड़ रही है। पिछले दिनों शहर में बैटरी व्यापारी के यहां टैक्सी चोरी सामने आई, उसकी के साथ हाल ही में नौगवां पकड़िया में ट्रांसपोर्ट पर बड़े पैमाने पर चोरी सामने आई। इसी के साथ अमरिया में मोबाइल व्यापारी की दुकान पर जीएसटी की टीम ने अचानक छापामारी से अन्य व्यापारियों में खलबली मच गई। टीम को बीते पांच सालों में 15 करोड़ की बिक्री पर हेराफेरी कर नौ हजार रुपये का टैक्स जमा किया गया। छापेमारी के बाद व्यापारी के बिल और अभिलेख सीज किए गए। साथ ही मौके पर 15 लाख रुपये का जुर्माना कराया गया है।

    अमरिया कस्बे में संचालित हो रही सिंह मोबाइल शाप पर गुरुवार को जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया कि टैक्स चोरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर टीम ने पड़ताल करने के बाद उन्होंने टीम के वेद प्रकाश शुक्ला और ताराचंद के साथ दुकान पर अचानक छापा मारा। छापेमारी के दौरान कई ग्राहक मोबाइल की खरीदारी कर रहे थे।

    ग्राहकों के जाने के बाद टीम ने अपनी छापेमार कार्रवाई शुरु की। टीम ने व्यापारी अमनदीप सिंह से क्रय विक्रय के बिल जब्त किए। जिसके बाद मिलान किया। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यापारी के द्वारा पांच करोड़ रुपये की बिक्री की गई। मगर टैक्स सालना मात्र 400 रुपये ही जमा किए गए। इसके बाद अन्य वित्तीय वर्षों का आडिट किया गया तो जानकारी में आया कि पांच सालों में करीब 15 करोड़ की बिक्री की गई।

    मगर टैक्स में सिर्फ नौ हजार रुपये ही जमा पाए गए। जोकि सीधे तौर पर टैक्स चोरी में आता है। इससे पहले वह अन्य व्यापार करते थे, जिसके अभिलेख गायब मिले। अन्य मोबाइल संबधित दस्तावेज में भी मौके पर गड़बड़ी देखने को मिली। पिछले साल में करीब व्यापारी की ओर से करीब 50 लाख की टैक्स चोरी होना पाया गया है। इस पर टीम ने व्यापारी से मौके पर 15 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। जिसको व्यापारी के द्वारा जमा किया गया।

    छापेमारी के बाद टीम ने समस्त अभिलेख जब्त कर लिए है। करीब मौके पर चार घंटे से अधिक छापेमार कार्रवाई चली। इसके चलते बाजार में हड़कंप मचा रहा। इधर, जीएसटी की सूचना पर शहर के व्यापारी भी गतिविधियों पर नजर रखे रहे।

     

    अमरिया में मोबाइल कारोबारी की दुकान पर छापेमारी की गई थी। निरीक्षण के दौरान कारोबारी के द्वारा पिछले साल करीब 50 लाख से अधिक की टैक्स चोरी की है। पांच करोड़ की बिक्री पर 400 रुपये टैक्स जमा होना पाया गया है। अभिलेख जब्त कर लिए गए हैं। कार्रवाई पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।- अनिरुद्ध सिंह, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी