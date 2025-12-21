Language
    निजी वाहनों के महंगे सफर से मुक्ति: बीसलपुर-हल्द्वानी सीधी बस सेवा, 133 KM का ये है किराया

    By Vaibhav Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत और बीसलपुर से उत्तराखंड के हल्द्वानी जाने वाले यात्रियों के लिए राहत मिलने वाली है। परिवहन निगम ने बीसलपुर से हल्द्वानी के बीच सीधी बस सेवा के संचालन को हरी झंडी दे दी है। लंबे समय से चल रहे पत्राचार और स्थानीय लोगों की मांग के बाद उच्चाधिकारियों ने इस मार्ग पर बस चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है, इससे अब यात्रियों को निजी वाहनों के महंगे सफर से मुक्ति मिलेगी।

    बीसलपुर से चलेगी हल्द्वानी के लिए सीधी बस

    पीलीभीत डिपो के बेड़े में वर्तमान में 103 बसें दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मथुरा और रुद्रपुर जैसे रूटों पर दौड़ रही हैं, लेकिन हल्द्वानी के लिए सीधी सेवा का अभाव था। नई योजना के अनुसार, यह बस बीसलपुर से प्रस्थान कर पीलीभीत और बहेड़ी होते हुए हल्द्वानी पहुंचेगी। कुल 133 किलोमीटर के इस सफर के लिए विभाग ने 200 रुपये किराया निर्धारित किया है।

     

    विभाग के अधिकारियों ने बस के संचालन के लिए दी अनुमति

     

    जिले से बड़ी संख्या में लोग व्यापार, नौकरी और अन्य कार्यों के सिलसिले में हल्द्वानी आते-जाते हैं। सरकारी बस सेवा न होने के कारण अब तक यात्रियों को निजी बसों या डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ता था, इसमें समय और पैसा दोनों अधिक खर्च होते थे। स्थानीय नागरिकों की निरंतर मांग पर डिपो प्रशासन ने इसका प्रस्ताव मुख्यालय भेजा था।




    हल्द्वानी रूट पर बस संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बीसलपुर से संचालन की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बहुत जल्द बस सड़क पर दौड़ने लगेगी, जिससे आम जनता को सुगम और सस्ता सफर उपलब्ध होगा। विपुल पाराशरी एआरएम, पीलीभीत डिपो