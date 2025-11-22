DIG अजय साहनी की कार्रवाई से पीलीभीत पुलिस में खलबली, गोकशी पर रोक न लगा पाने में घुंघचाई इंस्पेक्टर सस्पेंड

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। घुंघचाई थाना क्षेत्र में बढ़ी गोकशी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुए थाना प्रभारी प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया। प्रकाश सिंह के विरुद्ध यह कार्रवाई डीआईजी अजय साहनी के निर्देश पर की गई। उनके स्थान पर इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह को घुंघचाई का चार्ज दिया गया।

एडिशनल एसपी विक्रम दहिया करेंगे मामले की जांच क्षेत्र के गांव माधौपुर में पांच माह पूर्व 15 जुलाई की रात हरदोई ब्रांच नहर कि पश्चिमी पटरी दो गोवंशीय पशु बांधे जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस मौके नहीं पहुंची। इससे तस्करों ने रात में पशुओं का वध कर दिया। घटना के अगले दिन 16 जुलाई की सुबह नहर पटरी की झाड़ियों में दोनों पशुओं के सिर खाल व अन्य अवशेष बरामद हुए। हिंदूवादी संगठन ने पुलिस की संलिप्तता पर हंगामा किया। इसके बाद कार्रवाई हुई।

जयशंकर सिंह को सौंपी गई घुंघचाई थाने की कमान इसके बाद थाना से क्षेत्र के गांव मदारपुर में सप्ताह भर पहले 14 नवंबर शुक्रवार की एक गोवंशीय पशु की हत्या कर मांस लेकर फरार हो गए थे। अवशेषों को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। 15 नवंबर की रात इसी घटनास्थल से करीब दौ मीटर दूर गन्ने के खेत के पास एक कच्चे मार्ग पर गोमांस तस्करों ने एक साथ तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर मांस लेकर फरार हो गए थे। अवशेषों को गन्ने के खेत में फेंक गए थे। 16 नवंबर रविवार को खेत पर पहुंचे ग्रामीणों ने कच्चे मार्ग पर खून पड़ा देखा गया था।

हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नाराजगी जताई थी। लगातार हो रहीं इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए डीआईजी बरेली रेंज अजय साहनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस बारे में एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घुंघचाई इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह को निलंबित करने के साथ ही उनकी जांच एडिशनल एसपी विक्रम दहिया को सौंपी गई है। वहीं, जयशंकर सिंह को घुंघचाई का चार्ज सौंप दिया गया।