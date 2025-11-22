Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DIG अजय साहनी की कार्रवाई से पीलीभीत पुलिस में खलबली, गोकशी पर रोक न लगा पाने में घुंघचाई इंस्पेक्टर सस्पेंड

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    पीलीभीत के घुंघचाई थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं पर नियंत्रण न कर पाने के कारण थाना प्रभारी प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी अजय साहनी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, और इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह को थाने का नया प्रभारी बनाया गया है। एडिशनल एसपी विक्रम दहिया इस मामले की जांच करेंगे। हाल ही में क्षेत्र में गोकशी की कई घटनाएं हुई थीं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डीआईजी अजय साहनी।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। घुंघचाई थाना क्षेत्र में बढ़ी गोकशी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुए थाना प्रभारी प्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया गया। प्रकाश सिंह के विरुद्ध यह कार्रवाई डीआजी अजय साहनी के निर्देश पर की गई। उनके स्थान पर इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह को घुंघचाई का चार्ज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडिशनल एसपी विक्रम दहिया करेंगे मामले की जांच

    क्षेत्र के गांव माधौपुर में पांच माह पूर्व 15 जुलाई की रात हरदोई ब्रांच नहर कि पश्चिमी पटरी दो गोवंशीय पशु बांधे जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद पुलिस मौके नहीं पहुंची। इससे तस्करों ने रात में पशुओं का वध कर दिया। घटना के अगले दिन 16 जुलाई की सुबह नहर पटरी की झाड़ियों में दोनों पशुओं के सिर खाल व अन्य अवशेष बरामद हुए। हिंदूवादी संगठन ने पुलिस की संलिप्तता पर हंगामा किया। इसके बाद कार्रवाई हुई।

    जयशंकर सिंह को सौंपी गई घुंघचाई थाने की कमान

    इसके बाद थाना से क्षेत्र के गांव मदारपुर में सप्ताह भर पहले 14 नवंबर शुक्रवार की एक गोवंशीय पशु की हत्या कर मांस लेकर फरार हो गए थे। अवशेषों को गन्ने के खेत में फेंक दिया था। 15 नवंबर की रात इसी घटनास्थल से करीब दौ मीटर दूर गन्ने के खेत के पास एक कच्चे मार्ग पर गोमांस तस्करों ने एक साथ तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर मांस लेकर फरार हो गए थे। अवशेषों को गन्ने के खेत में फेंक गए थे। 16 नवंबर रविवार को खेत पर पहुंचे ग्रामीणों ने कच्चे मार्ग पर खून पड़ा देखा गया था।

    हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नाराजगी जताई थी। लगातार हो रहीं इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए डीआजी बरेली रेंज अजय साहनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इस बारे में एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घुंघचाई इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह को निलंबित करने के साथ ही उनकी जांच एडिशनल एसपी विक्रम दहिया को सौंपी गई है। वहीं, जयशंकर सिंह को घुंघचाई का चार्ज सौंप दिया गया।


    दुकानदार के यहां चोरी होने पर लिख दी थी उसी के खिलाफ रिपोर्ट

    घुंघचाई थाना गेट के सामने जन सुविधा केंद्र संचालक मिथलेश गुप्ता की दुकान के बुधवार की रात चोरों ने ताले तोड़कर कंप्यूटर मानीटर, सीपीयू, प्रिंटर मशीन आदि सामान चोरी कर लिया था। इस मामले की तहरीर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उल्टा एक अन्य मामले में जनसुविधा केंद्र संचालक और उसके बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी लिख दी। इस मामले की भी शिकायत जन सुविधा केंद्र संचालक की तरफ से पुलिस अधीक्षक से की गई थी।