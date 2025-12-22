हादसा: गैस गीजर से दम घुटने से दंपती की मौत, बाथरूम में मिला DRDA कर्मचारी और उसकी पत्नी का शव

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। गैस गीजर लगे बाथरूम में जिला ग्राम विकास अभिकरण (डीआरडीए) के कर्मचारी हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी रेनू की मौत हो गई। आरंभिक जांच के आधार पर माना जा रहा कि गैस गीजर उपयोग के कारण बाथरूम में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे दोनों का दम घुट गया। पड़ोसियों की सूचना पर रविवार रात 11 पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर दोनों के शव निकाले।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर सिंह मोहल्ला गुरुकुलपुरम में किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने छह वर्ष पहले रेनू सक्सेना से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों पहले बाइक दुर्घटना में रेनू के हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। रविवार को हरजिंदर सिंह ने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे।

रात तक कपड़े पड़े रहने पर मकान मालिक अंशु जोशी ने उन्हें फोन किया तो काल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उनकी पत्नी रेनू का फोन भी रिसीव नहीं होने पर शक हुआ। उन्होंने कमरे में झांका तो कोई नहीं दिखा।

बाथरुम का दरवाजा अंदर से बंद होने पर कई बार आवाज दी परंतु उत्तर नहीं आया। ऐसे में उन्होंने दराज से झांका तो बाथरूम में शव दिखे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वीडियोग्राफी करके दोनों के शव को बाहर निकाले, रेनू निर्वस्त्र जबकि हरजिंदर सिंह कपड़े, जूते मोजे भी पहने थे।