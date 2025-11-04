पूरनपुर में रामलीला मैदान से गैस सिलिंडर चोरी करने के आरोपित को बल्ली में बांधकर पीटा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कस्बे के रामलीला मैदान में लगी दुकान से गैस सिलिंडर चोरी करने के शक में युवक को बांस की बल्ली में बांधकर पीटा गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने इसका वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात में प्राथमिकी पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी है।

नगर के रामलीला मैदान पर कई दुकानें लगी हुई हैं। मेला का समापन 20 अक्टूबर को होने के बावजूद तमाम दुकानदार अब भी वहां पर हैं, जो अपनी दुकानों को समेट कर जा रहे हैं। सोमवार को एक युवक बर्तन के दुकान से गैस सिलिंडर चोरी कर जाने लगा। सिलिंडर चोरी करता देखकर कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया।

इसके बाद चोरी करने का आरोप लगाते हुए बल्ली में हाथ, पैर और कमर से बांध दिया अैर मारपीट भी की गई। लोगों ने युवक के बल्ली में बंधे होने का वीडियो भी रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वीडियो से जानकारी की गई।