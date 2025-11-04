Language
    पूरनपुर में रामलीला मैदान से गैस सिलिंडर चोरी करने के आरोपित को बल्ली में बांधकर पीटा

    By PEEYUSH DUBEYEdited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:54 PM (IST)

    पीलीभीत के पूरनपुर में रामलीला मैदान में एक युवक को गैस सिलेंडर चोरी के आरोप में बांस की बल्ली से बांधकर पीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान महबूब उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कस्बे के रामलीला मैदान में लगी दुकान से गैस सिलिंडर चोरी करने के शक में युवक को बांस की बल्ली में बांधकर पीटा गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने इसका वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात में प्राथमिकी पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी है।

    नगर के रामलीला मैदान पर कई दुकानें लगी हुई हैं। मेला का समापन 20 अक्टूबर को होने के बावजूद तमाम दुकानदार अब भी वहां पर हैं, जो अपनी दुकानों को समेट कर जा रहे हैं। सोमवार को एक युवक बर्तन के दुकान से गैस सिलिंडर चोरी कर जाने लगा। सिलिंडर चोरी करता देखकर कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया।

    इसके बाद चोरी करने का आरोप लगाते हुए बल्ली में हाथ, पैर और कमर से बांध दिया अैर मारपीट भी की गई। लोगों ने युवक के बल्ली में बंधे होने का वीडियो भी रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वीडियो से जानकारी की गई।

    युवक का नाम महबूब उर्फ गुड्डू निवासी मुहल्ला रजागंज हाल निवासी खानकाह बताया। चौकी इंचार्ज के अनुसार उन्हें एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ लोग एक युवक को बंधक बनाकर गालीगलौज कर रहे थे। युवक नशे का आदी है, जिस पर सिलिंडर चोरी होने का आरोप था। इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बंधक बनाकर मारपीट करने के आरोप में प्राथमिकी लिखी गई है। मारपीट करने वाले की तलाश की जा रही है।