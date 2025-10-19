पीलीभीत में सिलिंडर लीक होने से लगी आग, पिता और तीन बच्चे झुलसे

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर में स्थित जिला अस्पताल में बर्न वार्ड बनाया गया, जहां दीपावली की आतिशबाजी शुरू होने से पहले ही मरीज भर्ती हो गए। शहर के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र की राजीव कालोनी में रविवार सुबह गैस सिलिंडर लीक होने से पिता और तीन बच्चे झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें पिता और एक बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजीव कालोनी निवासी विपिन के घर में पांच किलो क्षमता वाला गैस सिलिंडर लीक होने से आग लग गई, जिसमें विपिन और उनके तीन बच्चे झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब विपिन के घर में किरायेदार पवन चाय बना रहा था। अचानक सिलिंडर से गैस लीक होने लगी और आग की लपटों ने घर को अपनी चपेट में ले लिया। पवन के चीखने पर विपिन और उनके बच्चे तान्या, सौरव और शुभम कमरे के पास पहुंच गए।

किरायेदार को बचाने में आग की लपटों ने विपिन, तान्या, सौरव और शुभम को चपेट में ले लिया, जब तक वे बाहर निकल पाते तक बुरी तरह से झुलस गए। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने भारी मशक्कत के बाद सिलिंडर को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया और झुलसे हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

पिता और एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। डाक्टरों ने बताया कि सभी का इलाज चल रहा है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, सिलिंडर से गैस लीक होने के मामले की जांच अलग से चल रही है।