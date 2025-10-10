Language
    पीलीभीत में जंगली सब्जी बनी जानलेवा, एक ही परिवार के पांच बीमार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    पीलीभीत में एक परिवार के पांच सदस्य जंगली सब्जी खाने के बाद फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। स्वास्थ्य विभाग ने अज्ञात जंगली सब्जियों के सेवन के खिलाफ चेतावनी जारी की है, क्योंकि वे जहरीली हो सकती हैं। लोगों को केवल विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सब्जियों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।

    जंगली सब्जी खाने से एक ही परिवार के पांच लोगों को फूड प्वाइजनिंग।-जागरण

    जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिले के थाना घुंघचाई क्षेत्र के गांव चंदोखा में जंगली सब्जी खाने से एक ही परिवार के पांच लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। हालत बिगड़ने पर रात में ही एंबुलेंस की मदद से सीएचसी ले जाया गया।

    चंदोखा निवासी बृजलाल गुरुवार को जंगल में जमीन से निकलने वाली टिहुना नाम की सब्जी लाए थे। सब्जी को बृजलाल की पत्नी राम श्री ने शाम को बनाया और शाम करीब साढ़े सात बजे खाना खाने के आधे घंटे बाद पांच लोगों की हालात बिगड़ने लगी सभी को उल्टियां और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।

    इसको लेकर घर में खलबली मच गई। बृजलाल ने बताया कि शाम को वह खेत की रखवाली करने गए थे। उनकी पत्नी रामश्री, बेटी ममता, पुत्र आदेश, बेटी शिवानी, वर्षीय जीतू ने खाना खाया था।

    आधे घंटे बाद हालात बिगड़ गई। सभी की हालत गंभीर होने पर एंबुलेंस की मदद से सीएचसी ले जाया गया। जहां इलाज होने के बाद सुधार होने पर घर भेज दिया।