पीलीभीत में जंगली सब्जी बनी जानलेवा, एक ही परिवार के पांच बीमार

जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिले के थाना घुंघचाई क्षेत्र के गांव चंदोखा में जंगली सब्जी खाने से एक ही परिवार के पांच लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। हालत बिगड़ने पर रात में ही एंबुलेंस की मदद से सीएचसी ले जाया गया।

चंदोखा निवासी बृजलाल गुरुवार को जंगल में जमीन से निकलने वाली टिहुना नाम की सब्जी लाए थे। सब्जी को बृजलाल की पत्नी राम श्री ने शाम को बनाया और शाम करीब साढ़े सात बजे खाना खाने के आधे घंटे बाद पांच लोगों की हालात बिगड़ने लगी सभी को उल्टियां और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।