Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान बड़ा हादसा: पांच मजदूर दबे, एक की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    पीलीभीत में एक निर्माणाधीन रिसॉर्ट में सीवर टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से पांच मजदूर दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा माधोटांडा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां बुलडोजर से खुदाई करते समय मिट्टी का ढेर मजदूरों पर गिर गया। मृतक मजदूर के परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे के बाद मौके पर पहुंची पीलीभीत पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। टाइगर रिजर्व के किनारे एक निर्माणाधीन रिसोर्ट में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान मिट्टी धंसने से पांच मजदूर दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला। उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य मजदूरों का भी इलाज किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    निर्माणाधीन रिसॉर्ट में हादसा

     

    माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोटांडा बाइफरकेशन मार्ग पर पीलीभीत निवासी सुनील साहू का एक निर्माणाधीन रिसोर्ट है। यहां पर काफी समय से कार्य चल रहा था। गुरुवार को रिसोर्ट के भीतर सीवर टैंक की खोदाई चल रही थी। बुलडोजर द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे थे। पिपरिया संतोष गांव निवासी मोईन 28 पुत्र नूर मोहम्मद अपने चचेरे भाई हसनैन और गांव के रवि व डगा निवासी शादाव व आसिफ के साथ रिसोर्ट के भीतर कार्य कर रहे थे। सुबह लगभग 10:30 बजे सभी मजदूर गड्ढे के भीतर मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे। बुलडोजर द्वारा गड्ढे से मिट्टी उठाकर ऊपर डाली जा रही थी।

     

    अचानक से गिरा मिट्टी का ढेर

     

    इसी दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी का ढेर धंस गया और सभी मजदूर उसमें दब गए। उधर बुलडोजर के चालक ने घटना को देखा तो वह चिल्लाने लगा। रिसोर्ट में मौजूद अन्य लोग भी आ गए। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिसोर्ट के लोग प्राइवेट कार से सभी को जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान मोईन की मृत्यु हो गई। शादाब की भी हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी अन्य घायलों का का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

     

    मौत के बाद परिवार में मचा चीत्कार

     

    मोईन की मृत्यु की सूचना पर घर में चीत्कार मच गई। पत्नी सागरा बदहवास हो गई। मोईन की दो पुत्रियां हैं। एक पुत्री की आयु 5 वर्ष और दूसरी की 3 वर्ष है। मोईन  अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू में भट्टे से मजदूरी करके वापस आया था। मोईन अपने पिता का एकलौता पुत्र था। पिता पर भी पुत्र की मौत के बाद पहाड़ टूट गया। माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस टीम को जिला अस्पताल भेजा गया है।