पीलीभीत में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान बड़ा हादसा: पांच मजदूर दबे, एक की मौत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। टाइगर रिजर्व के किनारे एक निर्माणाधीन रिसोर्ट में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान मिट्टी धंसने से पांच मजदूर दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला। उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य मजदूरों का भी इलाज किया जा रहा है।

निर्माणाधीन रिसॉर्ट में हादसा माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोटांडा बाइफरकेशन मार्ग पर पीलीभीत निवासी सुनील साहू का एक निर्माणाधीन रिसोर्ट है। यहां पर काफी समय से कार्य चल रहा था। गुरुवार को रिसोर्ट के भीतर सीवर टैंक की खोदाई चल रही थी। बुलडोजर द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे थे। पिपरिया संतोष गांव निवासी मोईन 28 पुत्र नूर मोहम्मद अपने चचेरे भाई हसनैन और गांव के रवि व डगा निवासी शादाव व आसिफ के साथ रिसोर्ट के भीतर कार्य कर रहे थे। सुबह लगभग 10:30 बजे सभी मजदूर गड्ढे के भीतर मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे। बुलडोजर द्वारा गड्ढे से मिट्टी उठाकर ऊपर डाली जा रही थी।

अचानक से गिरा मिट्टी का ढेर इसी दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी का ढेर धंस गया और सभी मजदूर उसमें दब गए। उधर बुलडोजर के चालक ने घटना को देखा तो वह चिल्लाने लगा। रिसोर्ट में मौजूद अन्य लोग भी आ गए। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिसोर्ट के लोग प्राइवेट कार से सभी को जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान मोईन की मृत्यु हो गई। शादाब की भी हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी अन्य घायलों का का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।