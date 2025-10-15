प्यार में धोखा! पति से तलाक कराकर बनाए शारीरिक संबंध, अब शादी करने से मुकरा प्रेमी; पुलिस के पास पहुंची महिला

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी की निवासी महिला ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। जिसमें कहा गया कि कालोनी के रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसा लिया। उसका पति से तलाक हो चुका है। वह पिछले आठ सालों से अपने मायके में रह रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी करने का झूठा वादा करता रहा आरोप है कि इसके बाद जब उसने आरोपी से शादी करने की बात कही तो वह शादी करने के झूठे दिलासे देता रहा। वर्ष 2022 में आरोपित युवक ने अरब जाने से पूर्व शादी करने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाए। इसकी जानकारी होने पर आरोपित की बहन को भी थी। 17 सितंबर 2025 को आरोपी युवक जब विदेश से वापस आया तो उसने दोबारा उसके साथ संबंध बनाए।