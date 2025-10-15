प्यार में धोखा! पति से तलाक कराकर बनाए शारीरिक संबंध, अब शादी करने से मुकरा प्रेमी; पुलिस के पास पहुंची महिला
पीलीभीत में एक महिला ने एसपी से शिकायत की है कि एक युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसाकर पहले तलाक करवाया और फिर शादी से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि युवक ने 2022 में विदेश जाने से पहले शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। विरोध करने पर उसने मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। एसपी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी की निवासी महिला ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। जिसमें कहा गया कि कालोनी के रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम प्रसंग में फंसा लिया। उसका पति से तलाक हो चुका है। वह पिछले आठ सालों से अपने मायके में रह रही है।
शादी करने का झूठा वादा करता रहा
आरोप है कि इसके बाद जब उसने आरोपी से शादी करने की बात कही तो वह शादी करने के झूठे दिलासे देता रहा। वर्ष 2022 में आरोपित युवक ने अरब जाने से पूर्व शादी करने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाए। इसकी जानकारी होने पर आरोपित की बहन को भी थी। 17 सितंबर 2025 को आरोपी युवक जब विदेश से वापस आया तो उसने दोबारा उसके साथ संबंध बनाए।
शादी करने से मनाकर दिया
28 सितंबर को वह आरोपी से मिली तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायत करने पर उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। एसपी ने कोतवाली पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
