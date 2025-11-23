SIR कार्य में ढिलाई पर 32 बीएलओ को नोटिस, पूरनपुर एसडीएम ने दी मानदेय रोकने की चेतावनी

संवाद सहयोगी, जागरण। पूरनपुर। लापरवाही रवैया से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) ने 32 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का स्पष्टीकरण तलब किया है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न मिलने पर मानदेय रोकने की चेतावनी दी गई है।

विगत चार नवंबर से अभियान शुरू किया गया है। चार दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इसकी जिम्मेदार शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी आदि को सौंपी गई है। अधिकारियों के बूथों का औचक निरीक्षण करने और अब तक किए गए कार्य की रिपोर्ट तलब करने से कई बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य धीमी गति से होना पाया गया। संबंधित क्षेत्र के बीएलओ को दूरभाष पर कई बार अवगत कराने के बाद भी कार्य में गति नहीं आ सकी। लारवाह बीएलओ लगातार अनसुनी करते रहे।