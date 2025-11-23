Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR कार्य में ढिलाई पर 32 बीएलओ को नोटिस, पूरनपुर एसडीएम ने दी मानदेय रोकने की चेतावनी

    By Umesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    पूरनपुर में एसडीएम ने एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर 32 बीएलओ से स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मानदेय रोकने की चेतावनी दी गई है। यह अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ है, जिसमें बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाएंगे। अधिकारियों के निरीक्षण में कार्य धीमा पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण। पूरनपुर। लापरवाही रवैया से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) ने 32 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का स्पष्टीकरण तलब किया है। तीन दिन में संतोषजनक जवाब न मिलने पर मानदेय रोकने की चेतावनी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम ने तीन दिन में जबाव न देने पर मानदेय रोकने की दी चेतावनी


    विगत चार नवंबर से अभियान शुरू किया गया है। चार दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाएंगे। इसकी जिम्मेदार शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी आदि को सौंपी गई है। अधिकारियों के बूथों का औचक निरीक्षण करने और अब तक किए गए कार्य की रिपोर्ट तलब करने से कई बूथों पर डिजिटाइजेशन का कार्य धीमी गति से होना पाया गया। संबंधित क्षेत्र के बीएलओ को दूरभाष पर कई बार अवगत कराने के बाद भी कार्य में गति नहीं आ सकी। लारवाह बीएलओ लगातार अनसुनी करते रहे।


    कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के दिए गए हैं सभी को सख्त निर्देश

    उपजिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने ऐसे 32 लापरवाह और कार्य में मनमानी करने वाले बीएलओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। नोटिस में निर्वाचन कार्य संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने पर भी बीएलओ की तरफ से उदासीनता बरतना निर्वाचन प्रणाली को प्रभावित करता है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण और कार्य में सुधार न न होने पर मानदेय रोकने की संस्तुति कर रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।