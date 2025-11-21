E-KYC अभियान फिर शुरू करेगा बिजली निगम, उपभोक्ताओं को एक क्लिक पर मिलेंगी सुविधाए
ई-केवाइसी अभियान को फिर शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को उनके बिजली कनेक्शन से जोड़कर उन्हें वाट्सएप आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए निगम के जेई से लेकर एसडीओ तक की स्पष्ट जिम्मेदारी तय कर दी गई है और प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ई-केवाइसी अभियान को फिर शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को उनके बिजली कनेक्शन से जोड़कर उन्हें वाट्सएप आधारित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए निगम के जेई से लेकर एसडीओ तक की स्पष्ट जिम्मेदारी तय कर दी गई है और प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल नंबर पंजीकृत होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित ज्यादातर सेवाएं उनके मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। उपभोक्ता अपने वाट्सएप पर बकाया बिल, जमा रसीद, बिल संशोधन अनुरोध, मीटर में गड़बड़ी की शिकायत, स्वयं बिल जनरेट करने की सुविधा, पता संशोधन, व अन्य जानकारियां सीधे प्राप्त कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी और समय तथा संसाधनों की बचत होगी।
अधिक्षण अभियंता पंकज भारती ने बताया कि ई-केवाइसी अभियान को दोबारा शुरू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आधुनिक, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार डिजिटल सेवाओं के दायरे में अधिक उपभोक्ताओं के आने से शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि एक क्लिक पर मिल रही यह सुविधाएं उपभोक्ता हित में बेहद लाभप्रद साबित होंगी।
सभी डिविजनों में लगाए जाएंगे कैंप
ई-केवाइसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिले के शहर, पूरनपुर, बीसलपुर सहित सभी डिविजन में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन खातों में मोबाइल नंबर दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा, उन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी बिल जमा करते समय अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे जिनके नंबर अभी दर्ज नहीं हैं। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इस डिजिटल सुविधा से जोड़ा जा सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।