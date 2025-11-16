Power Crisis: यूपी के इस जिले में सुबह से बिजली गुल, पानी की सप्लाई ठप; लोग परेशान
पीलीभीत शहर में आज सुबह बिजली और पानी की आपूर्ति ठप होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। शहर के कई इलाकों में सुबह से बिजली गुल होने के कारण पानी की सप्लाई भी बाधित रही। बिजली विभाग के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण आपूर्ति बाधित हुई है और इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को जल्द ही आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर में रविवार सुबह से बिजली और पानी की करीब पांच घंटे से आपूर्ति ठप होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के सभी मोहल्लों में बिजली न होने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई, इससे यहां के निवासियों को परेशान होना पड़ रहा है।
शहर के अधिकांश मोहल्लों में बनी हुई समस्या
रविवार सुबह करीब पांच बजे से शहर में बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई, इसके साथ पानी की भी आपूर्ति नहीं हो सकी। सबसे अधिक समस्या शहर के बल्लभनगर, काशीराम कालोनी, निरंजन कुंज, सुनगढ़ी, चौक बाजार, संजय रायल पार्क, नई बस्ती, जोशी टोला, बेनी चौधरी, अशोक नगर कालोनी, सुभाष नगर, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन रोड, खाकरा सहित शहर के सभी मुहल्लोंं में बिजली की समस्या बनी हुई है।
सुबह 11 बजे तक नहीं शुरू हो सकी बिजली व पानी की सप्लाई
बिजली विभाग के अनुसार, शहर में तकनीकी खराबी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, इसे कर्मचारी सही करने में लगेे है। अधिकारियाें का कहना है कि कुछ समय के बाद शहर की बिजली आपूर्ति शुरू हो सकेंगी। इधर लोगों का कहना है कि समस्या का समाधान कब तक होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं, जलकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।