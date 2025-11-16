Power Crisis: यूपी के इस जिले में सुबह से बिजली गुल, पानी की सप्लाई ठप; लोग परेशान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर में रविवार सुबह से बिजली और पानी की करीब पांच घंटे से आपूर्ति ठप होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के सभी मोहल्लों में बिजली न होने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई, इससे यहां के निवासियों को परेशान होना पड़ रहा है।

शहर के अधिकांश मोहल्लों में बनी हुई समस्या रविवार सुबह करीब पांच बजे से शहर में बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई, इसके साथ पानी की भी आपूर्ति नहीं हो सकी। सबसे अधिक समस्या शहर के बल्लभनगर, काशीराम कालोनी, निरंजन कुंज, सुनगढ़ी, चौक बाजार, संजय रायल पार्क, नई बस्ती, जोशी टोला, बेनी चौधरी, अशोक नगर कालोनी, सुभाष नगर, जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन रोड, खाकरा सहित शहर के सभी मुहल्लोंं में बिजली की समस्या बनी हुई है।