डीएम की सरकारी कार बनी धक्कामार! पीलीभीत के समाधान दिवस में धकेलते दिखे चौकीदार व लोग

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के थाना पूरनपुर में थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायतें सुनते आए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की कार को धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ा मुश्किल कर स्टार्ट हो सके इसके बाद में अपने गंतव्य को रवाना हुए।

शनिवार को कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इसमें जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव पहुंचे। उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना।

अधिकारियों के आने पर पहुंचे थे फरियादी

दोनों अधिकारियों के समाधान दिवस में पहुंचने पर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। साढ़े 12 के करीब दोनों अधिकारी थाना समाधान दिवस से रवाना होने वाले थे। इससे पहले जिलाधिकारी की गाड़ी को स्टार्ट किया गया लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई।