डीएम की सरकारी कार बनी धक्कामार! पीलीभीत के समाधान दिवस में धकेलते दिखे चौकीदार व लोग
पीलीभीत में थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। समाधान दिवस से रवाना होते समय उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई जिसके बाद चौकीदार और अन्य लोगों ने धक्का लगाकर गाड़ी को स्टार्ट किया। कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने लोगों की शिकायतें सुनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के थाना पूरनपुर में थाना समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायतें सुनते आए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की कार को धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ा मुश्किल कर स्टार्ट हो सके इसके बाद में अपने गंतव्य को रवाना हुए।
शनिवार को कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। इसमें जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव पहुंचे। उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना।
अधिकारियों के आने पर पहुंचे थे फरियादी
दोनों अधिकारियों के समाधान दिवस में पहुंचने पर बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। साढ़े 12 के करीब दोनों अधिकारी थाना समाधान दिवस से रवाना होने वाले थे। इससे पहले जिलाधिकारी की गाड़ी को स्टार्ट किया गया लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई।
इस पर चौकीदार आदि से धक्का लगवाकर गाड़ी को स्टार्ट कराया गया। इसका एक इंटरनेट मीडिया पर वीडियो भी प्रसारित हुआ है।
