Gold Silver Price Hike: सोना हुआ महंगा तो तलाश ली ग्राहकों के लिए 'जुगाड़', दिवाली के लिए बाजार में धूम
पीलीभीत के सर्राफा बाजार में दीपावली की धूम है। व्यापारी नए डिजाइन के आभूषण ला रहे हैं और ग्राहकों ने बुकिंग शुरू कर दी है। इस बार चांदी 1.75 लाख रुपये प्रति किलो और सोना 1.29 लाख रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया है। त्योहारी सीजन में व्यापारी अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली पर सोने-चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। ग्राहकों में भी काफी उत्साह है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर की सर्राफा बाजार में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। व्यापारी डिजाइनिंग आइटम को बाजार में उतार रहे है। जिसे देखते हुए ग्राहकों ने भी बुकिंग शुरू कर दी है। इस बार चांदी का रेट 1.75 लाख प्रति किलो व सोने का दाम 1.29 लाख प्रति ग्राम तक पहुंच गया है। सोने का दाम बढ़ने से ग्राहक कम वजन वाले आभूषण पर ध्यान दे रहे हैं।
त्योहारी सीजन की तैयारी
त्योहारी सीजन को हर तरह के व्यवसायी व्यापार के लिए सबसे मुफीद समय मानते हैं। पूरे वर्ष के दुकानदारी की उम्मीद त्योहारों के मौसम पर टिकी रहती है। देखा जाए तो साल-दर-साल सोने-चांदी की कीमते उछाल भर रही है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कीमत में 10 से लेकर 28 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। पिछले दो माह में सोने की कीमत 17 हजार रुपये की तेजी आई है।
बाजारों में रौनक
नवरात्र, दशहरा के साथ दीपावली व अन्य पर्व-त्योहारों के शुरू हो चुके दौर में सर्राफा बाजार की रौनक बढ़ने लगी है। सोने के भाव में लगातार उछाल आ रहा है। फिर भी व्यापार में तेजी देखने को मिल रही है। ग्राहकों की ओर से धन तेरस और दीपावली पर होने वाली खरीदारी के लिए बुकिंग को शुरू हो गई है। इससे सराफा व्यवसायी इसे त्योहारी सीजन में व्यापार के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं।
गोल के साथ चाैकोर चांदी के सिक्के तैयार
ऐसे में त्योहारी सीजन के साथ विशेषकर धनतेरस व दीपावली पर्व में दुकानदार सोने-चांदी की जमकर बिक्री होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्वर्णकार मानते है कि सोने की खरीद के लिए दीपावली को शुभ माना जाता है। खासकर लक्ष्मी-गणेश, सोने या चांदी के सिक्के की अधिक मांग होती है। इस बार गोल के साथ चौकोर चांदी के सिक्के भी तैयार कराए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ग्राहकों को लुभाने में कामयाब होंगे।
आभूषणों की नई-नई डिजाइनों को बाजार में उतरा गया है। ग्राहक दीपावली के लिए अभी से ही बुकिंग करा रहे हैं। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार लोगों में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। संजीव अग्रवाल
सोने चांदी के दाम बढ़े है लेकिन बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा है। दीपावली की खरीदारी के लिए लोग आभूषणों की बुकिंग कर रहे हैं। इस बार बाजार में ज्यादा भीड़ रहेगी। रवि अग्रवाल
दीपावली का त्यौहार खुशियों को लेकर आता है, उसी को लेकर लोग दीपावली पर सोने चांदी की खरीदारी करते है। बहुत ही उत्साह के साथ लोग अपनी बुकिंग करा रहे है। महंगाई का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। प्रतीक अग्रवाल
