UP के इस जिले में डेंगू के 19 मरीज मिलने से फैली सनसनी, छह बेड का अस्पताल शुरू

बुखार से गांव की सुनीता देवी 55, तसरुन 22, इशरततुल्लाह उर्फ बाबू मास्टर 77, सुन्नबर सहित आलम के नवजात बेटे की मृत्यु हो गई।

आयुष्मान मंदिर पर छह बेड डलवा दिए गए, दो कर्मचारी रात्रि में केंद्र पर तैनात रहकर मरीजों का उपचार करेंगे। एक एंबुलेंस भी कराई गई है। गांव में फागिंग कराई जा रह है। पानी की निकासी के लिए जेसीबी मशीन से नाला खुदवाया जा रहा है। डा. आलोक कुमार, सीएमओ

टीमे गांव में सुबह शाम फागिंग व लार्वा समाप्त करने को छिड़काव कर रही है। शिविर लगाकर मरीजों को दवाइयां दी जा रही है। प्रशासन की ओर से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। गांव के हालात ठीक हो रहे है। नागेंद्र पांडे, एसडीएम



गांव में बुखार से नौ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के उपचार के लिए अभी तक प्रभावी कदम नहीं उठाएं गए है। -रफी तुल्ला हुसैन

गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को विवश होकर प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज करना पड़ रहा है। -नन्हे वेग

पिछले 25 दिनों से हमारे गांव में सैंकड़ों लोग बुखार से पीड़ित चल रहे है। शासन-प्रशासन स्तर से उपचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। -रईस बेग

गांव में जगह-जगह गंदगी फैली हुई है। सफाई के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बुखार का प्रकोप बना हुआ है। -मुन्ने हुसैन