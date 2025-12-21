देवहा नदी पुल निर्माण को 31.69 करोड़ रुपये स्वीकृत, 10 KM की दूरी होगी कम

संवाद सहयोगी जागरण बीसलपुर। भौरूवा गांव में देवहा नदी पर पुल व सुरक्षित मार्ग निर्माण की स्वीकृति दे दी है। पुल का निर्माण होने से तहसील मुख्यालय से बरेली तक का सफर 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। इससे आसपास के दो दर्जन से अधिक ग्रामों के ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो जाएगा।

डेढ़ वर्षाें से प्रयास थे जारी

विधायक विवेक वर्मा बीसलपुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम भौरुआ व कीतनापुर के मध्य बहने वाली देवहा नदी पर पुल व सड़क का निर्माण कराये जाने के लिए पिछले डेढ़ वर्षो से प्रयास कर रह थे। वह पिछले महीने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और उन्हें समस्या से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने उक्त पुल व सड़क निर्माण के लिए 31.69 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी।